Пн, 21.10.2019
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Тонкая талия этой красотки сводит с ума так, что сразу хочется объятий

Салем Кусса

ФОТО: instagram.com

У этой девушки завидная талия и ягодицы круче, чем у Ким Кардашьян. Она не боится экспериментировать с прическами и цветом волос, но каждый раз демонстрирует образ роковой соблазнительницы и горячей штучки, пишет Life.

Эта красотка известна как инстаграм-модель Леми Бьюти, у которой почти 2 миллиона подписчиков в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Девушка прибрела толпы фанатов, демонстрируя откровенные снимки и примеряя разные образы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Однако не все оказались в восторге от инста-дивы. Некоторые СМИ критиковали ее из-за катастрофически тонкой талии. Но порицание не мешает Леми жить на полную катушку, наслаждаться путешествиями и строить карьеру модели.

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