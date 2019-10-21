Тонкая талия этой красотки сводит с ума так, что сразу хочется объятий

У этой девушки завидная талия и ягодицы круче, чем у Ким Кардашьян. Она не боится экспериментировать с прическами и цветом волос, но каждый раз демонстрирует образ роковой соблазнительницы и горячей штучки, пишет Life.
Эта красотка известна как инстаграм-модель Леми Бьюти, у которой почти 2 миллиона подписчиков в Instagram.
Девушка прибрела толпы фанатов, демонстрируя откровенные снимки и примеряя разные образы.
Однако не все оказались в восторге от инста-дивы. Некоторые СМИ критиковали ее из-за катастрофически тонкой талии. Но порицание не мешает Леми жить на полную катушку, наслаждаться путешествиями и строить карьеру модели.