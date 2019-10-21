Рухнувший брак Лолиты Милявской оказался фиктивным

Укупник сообщил, что знал Иванова еще до того, как тот женился на Милявской. В то время Дмитрий жил с богатой дамой, которая была значительно старше. Аркадий часто сталкивался с ними в общей компании. Уже тогда было ясно, что Дмитрий альфонс.

«Я опечален этой ситуацией и расстроен, сбылись мои самые худшие опасения. Хотя, они сбылись через девять лет. И ничего не предвещало. Но сейчас, когда я отматываю пленку назад, то я могу сказать, что этого молодого человека я знал до того, как он познакомился с Лолитой. Он находился в отношениях со взрослой женщиной, обеспеченной и долго с ней находился, тогда это было похоже на мезальянс», – вспомнил музыкант.

Укупник отметил, что Милявскую от брака с Ивановым не отговаривал. Первое время разница в возрасте и социальном статусе между влюбленными Аркадия смущала, однако со временем певец привык к паре. Аркадий отметил, что на Дмитрия в какой-то момент начал смотреть через призму любви Лолиты. «Ничего другого, оказывается, ждать нельзя, чудес не бывает», – высказался о мезальянсе Аркадий Укупник в сегодняшнем выпуске ток-шоу «Пусть говорят».

Музыкант отметил, что последние два-три года Милявская была несчастлива рядом с Ивановым. Видимо, артистка чувствовала, что у супруга появилась другая.

Мы пересекались редко, на каких-то гастролях, но ее внутреннее состояние, на мой взгляд, было ужасное. Сначала это был мезальянс, потом это перешло в отношения альфонса и его сожительницы. Сейчас это видно, что человек, сам его жизненный путь и то, что сейчас произошло, показывает, что это был с его стороны практически фиктивный брак. Он ее использовал, однозначно,

– сказал о Дмитрии Аркадий в эфире ток-шоу "Пусть говорят".