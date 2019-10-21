Евгений Петросян начал ходить в спортзал ради молодой любовницы

После скандального развода с Еленой Степаненко Евгений Петросян по-настоящему расцвел. В своем Instagram он активно выкладывает снимки с гастролей и демонстрирует безупречный стиль. Да и поклонники юмориста подмечают цветущий вид Евгения Вагановича.

Уже ни для кого не секрет, что молодая помощница Петросяна Татьяна Брухунова положительно влияет на пожилого сатирика. Именно благодаря ей он начал следить за собой, посещать косметолога, а на днях стало известно, что сатирик еще и начал заниматься спортом. Он старается посещать спортзал минимум три раза в неделю.

«Я считаю, что мы отдохнем на том свете, поэтому часто хожу в спортзал», — рассказал Петросян программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ. Поклонники же считают, что на занятия спортом его вдохновила именно молодая помощница.