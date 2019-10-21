Голая дочь Синди Кроуфорд смутила пользователей Сети

Американская супермодель Кайя Гербер поделилась с поклонниками в Instagram селфи топлес. Дочь Синди Кроуфорд смутила подписчиков пикантными снимками, пишут Дни.ру.
В кадре девушка позирует напротив зеркала. На ней нет одежды. Шею Кайи Гербер украшают несколько золотых цепочек.
Большинство фолловеров пришли в восторг от внешнего вида наследницы знаменитой супермодели. Однако нашлись и те, кто был шокирован откровенностью дочери Синди Кроуфорд. Хейтеры нашли у девушки недостатки. "Твой телефон по размерам как половина твоего тела", "Кажется, что ты высветлила себе волосы", "Выглядишь так, будто тебе максимум десять лет", – прокомментировали злопыхатели пост модели.
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Напомним, в сентябре дочь Синди Кроуфорд случайно оголила грудь на подиуме во время Недели моды в Париже. Неловкий инцидент произошел во время показа коллекции прет-а-порте "Весна-лето 2020" итальянского модного дома Valentino.