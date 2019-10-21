Голая дочь Синди Кроуфорд смутила пользователей Сети

Большинство фолловеров пришли в восторг от внешнего вида наследницы знаменитой супермодели. Однако нашлись и те, кто был шокирован откровенностью дочери Синди Кроуфорд. Хейтеры нашли у девушки недостатки. "Твой телефон по размерам как половина твоего тела", "Кажется, что ты высветлила себе волосы", "Выглядишь так, будто тебе максимум десять лет", – прокомментировали злопыхатели пост модели.