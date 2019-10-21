Анна Седокова прошлась по отелю Дубая в платье-сетке

На прошлой неделе Анна отправилась вместе со своим новым бойфрендом за границу. Как оказалось, уехала Седокова не просто отдыхать. В Дубай прилетела младшая дочь артистки – Моника.

Девочка, согласно решению суда, проживает с отцом на территории Америки, а потому видеться с ней часто певице не удается. Отдых звезды в компании с любимыми, видимо, проходит хорошо. Публикациями она балует подписчиков не часто.

На днях знаменитость решила запостить селфи, сделанное в прозрачном лифте отеля. На снимке Седокова запечатлена в платье-сетке, связанном крючком. Под открытый полупрозрачный наряд с глубоким декольте звезда решила надеть леопардовый купальник.

Зная, где артистка проводит время, подписчики моментально отреагировали на ее внешний вид. Они посчитали, что в арабской стране появляться в публичном месте в таком платье – это верх неуважения к местной культуре.

Седокова всем недовольным парировала. Она написала, что шла на пляж. Звезда убеждена – ее образ очень даже уместен. В таком виде она ежедневно ходит на пляж. С этим согласились не все поклонники звезды.

Они отметили, что большое разнообразие современной пляжной одежды и возможности Анны позволяют ей одеваться намного более уместно, элегантно и изысканно, даже собираясь на пляж. Платье, которое выбрала артистка, выглядит взрывом из прошлого, которое явно не смотрится в богатом и одновременно сдержанном интерьере отеля.

После шквала комментариев Седокова не стала больше провоцировать публику подобными снимками. Все свои последующие селфи в купальнике она делала в номере.

Фотографии Анны Седоковой смотрите ЗДЕСЬ!