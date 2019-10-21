Анастасия Волочкова сделала заявление после поцелуя с Запашным

От Эдгарда Запашного исходит сексуальная энергия. Там что, был поцелуй, как у Собчак с мужем на свадьбе? Я человек эмоциональный, дружелюбный. Мы познакомились с Эдгардом больше десяти лет назад. Он мне помогал по жизни. У меня есть любимый человек, с которым я живу уже больше года. Мы просыпаемся в одной постели. Никакого романа с Запашным у меня нет. Давайте я сейчас вас поцелую. И сразу скажут, что у нас роман,