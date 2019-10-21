Анастасия Решетова вернулась на работу сразу после выписки из роддома

Анастасию выписали из роддома, ее с малышом встречали сам Тимати, его мама Симона Юнусова и дочь Алиса от Алены Шишковой, которая уже успела познакомиться с братиком и гордо держала его на руках. Также на выписке присутствовал родной брат Тимати и родные Анастасии.

Сразу после выписки, вечером того же дня, Решетова заехала в свой салон красоты. Анастасия предпочитает лично следить за работой салона. Она приезжала на работу вплоть до самых родов и теперь, несмотря на свой новый статус молодой мамы, будет работать и дальше. При этом Анастасия сообщила поклонникам, что уже носит специальный корсет, чтобы как можно быстрее восстановить фигуру после родов. Конечно, за неделю ее живот не стал плоским, однако Решетова планирует сделать все для того, чтобы восстановление после рождения малыша заняло как можно меньше времени.