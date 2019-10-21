Очень горячо! Русская невеста Томми Кэша устроила откровенную фотосессию на байке

Девушка поделилась знойными кадрами, на которых совместила мощь и брутальность мотоциклов с женскими изяществом и красотой. Катя позировала в соблазнительных позах в полумраке, взобравшись на байк Ducati.

При этом одежду певица решила свести к минимуму, оставив на себе только чёрный топ и трусы с высокой талией. Дерзкий образ дополняли кожаные сапоги и струящиеся светлые волосы.

Выложив откровенные снимки, Катя сразу стала собирать лайки и восторженные комментарии. За несколько часов девушке поставили около 210 тыс. сердечек, назвали и ангелом, и самой горячей девушкой на свете.