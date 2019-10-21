Пн, 21.10.2019
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  • Очень горячо! Русская невеста Томми Кэша устроила откровенную фотосессию на байке

Очень горячо! Русская невеста Томми Кэша устроила откровенную фотосессию на байке

Катя Кищук

ФОТО: Instagram

25-летняя экс-солистка группы SEREBRO Катя Кищук в последнее время редко обновляет свой Instagram... но довольно метко!

Девушка поделилась знойными кадрами, на которых совместила мощь и брутальность мотоциклов с женскими изяществом и красотой. Катя позировала в соблазнительных позах в полумраке, взобравшись на байк Ducati.

При этом одежду певица решила свести к минимуму, оставив на себе только чёрный топ и трусы с высокой талией. Дерзкий образ дополняли кожаные сапоги и струящиеся светлые волосы.

Выложив откровенные снимки, Катя сразу стала собирать лайки и восторженные комментарии. За несколько часов девушке поставили около 210 тыс. сердечек, назвали и ангелом, и самой горячей девушкой на свете.

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