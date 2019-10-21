Стало известно, сколько стоит лечение Заворотнюк на Рублевке

Корреспонденты канала заявили о том, что в учреждении проходят реабилитацию обеспеченные пациенты и VIP-клиенты. Стоимость суток пребывания в люксовой палате колеблется от 32 до 42 тысяч рублей (от 450 до 590 евро), а цена на различные услуги составляет от 5 до 50 тысяч рублей (от 70 до 700 евро).