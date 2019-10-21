Стало известно, сколько стоит лечение Заворотнюк на Рублевке

Журналисты канала НТВ узнали, сколько стоит лечение актрисы Анастасии Заворотнюк в одном из медицинских центров на Рублевке, где, по некоторым данным, актриса сейчас проходит курс реабилитации после терапии в рамках лечения тяжелого недуга, сообщает Topnews.
Корреспонденты канала заявили о том, что в учреждении проходят реабилитацию обеспеченные пациенты и VIP-клиенты. Стоимость суток пребывания в люксовой палате колеблется от 32 до 42 тысяч рублей (от 450 до 590 евро), а цена на различные услуги составляет от 5 до 50 тысяч рублей (от 70 до 700 евро).
Напомним, что ранее в СМИ появились слухи о том, что звезда популярного сериала «Моя прекрасная няня» проходит реабилитацию в Европейском медцентре в деревне Жуковка на Рублевке. Медицинское учреждение работает круглосуточно. В его стенах восстанавливаются люди, страдающие онкологическими заболеваниями, прошедшие курс лечения или в перерыве между курсами.