Возможно только в Эстонии: комментарии в Facebook стали поводом для судебного разбирательства

15 октября на Youtube канале Сергея Редкого появилось видео, в котором он объясняет свою позицию по поводу конфликта с эстонским музыкантом и блогером Сергеем Крутихиным.
Сегодня 15 октября. Я держу в руках решение суда по делу о защите чести и достоинтва моего. Конфликт вышел у меня с Сергеем Крутихиным,
— начал Сергей Редкий.
Конфликт возник на почве комментариев под интервью 2017 года с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд на тему упрощения визового режима с Россией.
По словам Сергея Редкого, музыкант неоднократно прямо оскорблял его в Сети и в деле защиты своего достоинства он готов идти до конца.
Портал Limon.ee обратился за комментарием к музыканту и получил следующий ответ:
Когда коту делать нечего, он лижет себе яйца. Данный дедушка приследует меня около двух лет. Фанатично накапывая все картиночки с моим именем. Не понятно с чего решив, что я имею к его случаю хоть какое-то отношение, кроме какого-то левого аккаунта. С таким же успехом можно было приписать мне и все грехи некого комментатора Крутихина с Бублика и т.д. Судебная система же нашей страны напомнила в данном случае НКВД, которой хватило доноса и украденых кем-то моих фоток. В любом случае пройгрыш в первой инстанции особо не хочу комментировать, следующий ход за мной. А коту, удачи с яйцами. Бедный больной человек...