Возможно только в Эстонии: комментарии в Facebook стали поводом для судебного разбирательства

Когда коту делать нечего, он лижет себе яйца. Данный дедушка приследует меня около двух лет. Фанатично накапывая все картиночки с моим именем. Не понятно с чего решив, что я имею к его случаю хоть какое-то отношение, кроме какого-то левого аккаунта. С таким же успехом можно было приписать мне и все грехи некого комментатора Крутихина с Бублика и т.д. Судебная система же нашей страны напомнила в данном случае НКВД, которой хватило доноса и украденых кем-то моих фоток. В любом случае пройгрыш в первой инстанции особо не хочу комментировать, следующий ход за мной. А коту, удачи с яйцами. Бедный больной человек...