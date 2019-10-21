Пн, 21.10.2019
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  • Какая-то порнография: «раздевший» Кальюлайд художник показал свое новое творение

Какая-то порнография: «раздевший» Кальюлайд художник показал свое новое творение
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President Kaljulaidi aktifoto ja Ruuben Kaalep.

ФОТО: Toivo Pilt/Remo Tõnismäe

Два года назад эстонский художник Тойво Фреэман Пильт представил миру свою скандальную картину, на которой президент Эстонии Кермит Кальюлайд была изображена обнаженной, а тело ее украшали татуировки. Тогда картина стала поводом для обвинения в плагиате, но художник на этом останавливаться не собирался.

Тойво — бывший супруг эстонской светской львицы Трийн Тулев — любит шокировать общественность. Помимо скандально известной картины с президентом Эстонской Республики, Тойво также успел пощекотать нервы публике картиной, на которой была изображена нынешняя графиня Эссекская — супруга принца Гарри — Меган Маркл. 

Теперь настала очередь молодого эстонского политика — Руубена Каалепа.

Пожалуй, мы оставим это без комментариев... Смотрите сами!

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