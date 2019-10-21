Какая-то порнография: «раздевший» Кальюлайд художник показал свое новое творение

Два года назад эстонский художник Тойво Фреэман Пильт представил миру свою скандальную картину, на которой президент Эстонии Кермит Кальюлайд была изображена обнаженной, а тело ее украшали татуировки. Тогда картина стала поводом для обвинения в плагиате, но художник на этом останавливаться не собирался.