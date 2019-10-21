«Новообразований было уже шесть-семь штук»: Алексей Ягудин поведал о борьбе жены с раком

15 октября, только-только сойдя с самолета, Татьяна Тотьмянина отправилась на плановую операцию по удалению желчного пузыря в онкоцентр имени Н.Н. Блохина.

Не успели поклонники изумиться этому внезапному событию, как фигуристка их успокоила — уже на следующий день Татьяна показала фото с персоналом больницы. Спортсменка сообщила, что чувствует себя хорошо и в ближайшее время отправится домой, к мужу и детям, а затем и вовсе на лед — тренироваться для предстоящих выступлений.

Поклонники Тотьмяниной удивлялись, как легко и безболезненно она пережила удаление желчного пузыря и новообразования. Однако история недуга Татьяны началась гораздо раньше. Алексей Ягудин в программе «Центральное телевидение» рассказал о ходе болезни своей супруги. Выяснилось, что еще в 2017-м во время очередного планового осмотра в поликлинике у Татьяны нашли новообразования в желчном пузыре и посоветовали следить за своим самочувствием.

Время от времени Тотьмяниной нужно было посещать врачей, чтобы оценить динамику развития этих опухолей. Впрочем, Татьяна чувствовала себя отлично, а потому сильно не беспокоилась.

Спустя год при очередном осмотре врачи обнаружили, что число новообразований значительно выросло. А еще через год состояние Татьяны резко ухудшилось, в результате чего она обратилась к специалистам.

На протяжении полутора месяцев Таня чувствовала себя достаточно скверно. Вернувшись в Москву после гастролей в Ялте она сразу пошла в больницу. Перед этим ей говорили, что, возможно, придется удалить желчный пузырь, так как есть предпосылки, что у нее рак,

— поделился Ягудин.

Новообразований было уже шесть-семь штук. Ей сказали, что вероятность —рака 50 на 50. Сказали это напрямую. Но я всегда за горькую правду. Также сказали, что желчный пузырь придется удалить в любом случае, потому что пока он не убран, наличие рака с точностью до 100% определить нельзя,

— поделился с журналистами супруг фигуристки.

ФОТО: Iliya Pitalev/RIA Novosti

Кроме того, Алексей связал ухудшение здоровья Татьяны с профессиональными травмами, которые она пережила в прошлом.