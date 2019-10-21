Наследник Наполеона Бонапарта женился на своей дальней родственнице
Жан-Кристоф Наполеон и Олимпия фон унд Арку-Циннеберг обвенчались в Париже.
В Париже состоялась роскошная свадьба, которую в сети обсуждают активнее, чем свадьбу Джастина Бибера. Наследник Наполеона Бонапарта французский принц Жан-Кристоф женился на графине из Австрии Олимпии фон унд Арку-Циннеберг. Церемония венчания прошла в эту субботу, 19 октября, в соборе Святого Людовика.
Поздравить молодоженов съехались более 600 гостей из Франции, Австрии, Германии, Италии, Бельгии и Люксембурга. Среди них была внучка королевы Елизаветы II Принцесса Беатрис Йоркская.
Олимпия позировала у входа в часовню в белом кружевном платье с накидкой от Oscar de la Renta. К алтарю ее сопровождал отец граф Рипран.
Стоит отметить, что графиня Олимпия является правнучкой австрийского императора Карла I и императрицы Зиты. Прабабушка невесты – французская императрица Мария-Луиза Австрийская, на которой Наполеон женился в 1810 году. Жан-Кристоф – единственный наследник Бонапарта, праправнук его младшего брата Жерома.
Принц Наполеон и Олимпия обручились в январе этого года. Жан-Кристоф сделал предложение своей возлюбленной и подарил ей кольцо с бриллиантом – камнем из короны жены Наполеона III Евгении, последней императрицы Франции.