Эта женщина снова беременна, 22-ым ребенком!

Женщина показала подписчикам снимок УЗИ. По словам 44-летней женщины, сейчас она на 15-й неделе беременности. Сью с нетерпением ожидает момента, когда узнает пол малыша. Она призналась, что хочет мальчика. Тогда у нее будет по одиннадцать детей каждого пола.

Семья не получает никаких особых льгот, кроме обычных детских пособий. Они живут на деньги от семейной пекарни, в которой заняты отец и некоторые старшие дети.

Когда Сью была беременна девятым ребенком, ее муж сделал вазэктомию. Но потом пара решила, что хочет еще больше детей, и Рэдфорд пошел на обратную операцию.