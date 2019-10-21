Пн, 21.10.2019
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Эта женщина снова беременна, 22-ым ребенком!

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Беременность. Иллюстративное фото.

ФОТО: Tomas Anderson / PantherMedia / Tomas Anderson

Мать самой большой семьи в Великобритании Сью Рэдфорд снова ждет ребенка — в двадцать второй раз в жизни. Об этом она сообщила на своем канале в YouTube, пишет Лайф.

Женщина показала подписчикам снимок УЗИ. По словам 44-летней женщины, сейчас она на 15-й неделе беременности. Сью с нетерпением ожидает момента, когда узнает пол малыша. Она призналась, что хочет мальчика. Тогда у нее будет по одиннадцать детей каждого пола.

Семья не получает никаких особых льгот, кроме обычных детских пособий. Они живут на деньги от семейной пекарни, в которой заняты отец и некоторые старшие дети.

Когда Сью была беременна девятым ребенком, ее муж сделал вазэктомию. Но потом пара решила, что хочет еще больше детей, и Рэдфорд пошел на обратную операцию.

Стоит отметить, что в прошлом году мать двадцати одного ребенка говорила, что больше не будет заводить детей.

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