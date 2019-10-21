Почему нельзя пить черный чай в больших количествах

Кофеин негативно сказывается на сердце — учащается пульс, повышается артериальное давление. Из-за этого изнашиваются сосуды, что впоследствии может привести к инфаркту и инсульту. По мнению кардиологов, максимальное количество черного чая, не слишком крепкого — четыре-пять чашек в день. Если вы предпочитаете насыщенный, терпкий напиток, не следует выпивать более двух-трех чашек за день. Тогда нагрузка на сердце будет не критичной.