Почему нельзя пить черный чай в больших количествах

«Росконтроль» провел испытания крупнолистового черного чая. По результатам исследования эксперты определили, сколько кружек чая можно выпивать за день, чтобы не умереть от инфаркта, сообщает Лайф.
Кофеин негативно сказывается на сердце — учащается пульс, повышается артериальное давление. Из-за этого изнашиваются сосуды, что впоследствии может привести к инфаркту и инсульту. По мнению кардиологов, максимальное количество черного чая, не слишком крепкого — четыре-пять чашек в день. Если вы предпочитаете насыщенный, терпкий напиток, не следует выпивать более двух-трех чашек за день. Тогда нагрузка на сердце будет не критичной.
Чёеный чай влияет на зубную эмаль — зубы становятся желтыми, нарушается микрофлора ротовой полости. Как отмечают гастроэнтерологи, для пищеварительного тракта полезнее пить зеленый чай, а не черный, который намного активнее закисляет слизистую.