Пн, 21.10.2019
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Узнайте, почему храпеть во сне - смертельно опасно!

Сон. Иллюстративное фото.

ФОТО: Andriy Popov / PantherMedia / Andriy Popov

Американские ученые провели исследование и установили, что храп опасен для здоровья человека. По их словам, эта особенность во время сна может привести к дегенеративным заболеваниям мозга, а также к депрессии и даже к инсульту, пишет mir24.tv со ссылкой на портал Medical Xpress.

Специалисты пояснили, что с храпом истончаются кости черепа. Это может привести к истечению цереброспинальной жидкости, или ликворее. В результате возникают симптомы, который напоминают деменцию.

Так, у страдающего храпом человека ухудшается сердечный ритм, кроме того, повышается риск возникновения заболеваний серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы, в том числе инфаркта и инсульта.  Помимо этого, недостаток кислорода в крови приводит к головным болям, стрессу и депрессии.

Поэтому ученые настоятельно рекомендуют людям, страдающим храпом, обратиться к врачам, которые выявят причину и помогут избавиться от этого процесса. 

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