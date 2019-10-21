Узнайте, почему храпеть во сне - смертельно опасно!

Американские ученые провели исследование и установили, что храп опасен для здоровья человека. По их словам, эта особенность во время сна может привести к дегенеративным заболеваниям мозга, а также к депрессии и даже к инсульту, пишет mir24.tv со ссылкой на портал Medical Xpress.