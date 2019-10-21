Это нечто! Андрей Макаревич и «Машина Времени» раскочегарили вечерний Таллинн (ГАЛЕРЕЯ)

Нам кажется, что они были всегда. Мы просто помним их столько же, сколько помним себя. Оттого порой принимаем их как должное. А ведь на самом деле это - чудо, которое вновь произошло в Таллинне. Именно здесь, в эстонской столице, с юбилейной концертной программой выступила группа «Машина Времени» и ее фронтмен Андрей Макаревич.
Много вы знаете групп, которые существуют пятьдесят лет? Люди не всегда столько живут... Причем это честный полтинник. То есть не тот случай, когда музыканты проблистали несколько лет в семидесятые и потом долгие годы знать друг друга не хотели, но под юбилей собрались… нет, все эти пятьдесят лет прошли в постоянных концертах и записях. Их песни постоянно звучат на корпоративах, люди при первой возможности спешат выпить за тех, кто в море, за тех, кого любит волна...
В Таллинне прозвучали все самые любимые хиты группы, сотни людей подпевали, вспоминали прошлое, задумывались о жизни и веселились этим воскресным вечером вместе с «Машиной Времени». И самое главное, что стоит помнить не только на концерте группы, но и по жизни: не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас.
Браво, «Машина Времени», браво, Андрей Макаревич! А довольная публика провожала любимую группу криками: «СПАСИБО!»
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