Это нечто! Андрей Макаревич и «Машина Времени» раскочегарили вечерний Таллинн (ГАЛЕРЕЯ)

Много вы знаете групп, которые существуют пятьдесят лет? Люди не всегда столько живут... Причем это честный полтинник. То есть не тот случай, когда музыканты проблистали несколько лет в семидесятые и потом долгие годы знать друг друга не хотели, но под юбилей собрались… нет, все эти пятьдесят лет прошли в постоянных концертах и записях. Их песни постоянно звучат на корпоративах, люди при первой возможности спешат выпить за тех, кто в море, за тех, кого любит волна...