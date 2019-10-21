Вот такие дела: объявилась любовница Дмитрия Марьянова

Жизнь Дмитрия Марьянова даже после его трагического ухода будоражит не только поклонников, но и журналистов. Несколько дней назад стало известно о том, что за день до смерти его могли избить — это подтвердила независимая экспертиза, которая представила собственное расследование.

Новая информация также поступила и о личной жизни знаменитого актера. Так, по слухам, за полгода до смерти он расстался с Ксенией Бик, с которой до этого жил несколько лет, и стал встречаться с давней знакомой — с ней у него завязался страстный роман. Адвокат артиста Виктория Крылова подтвердила факт наличия у Марьянова любовницы, отметив, что «следствие также знало о существовании у актера другой женщины».

Есть информация, что новая пассия Дмитрия поддержала отца после смерти звзды, а также была близка с его друзьями, с которыми до сих пор активно общается. А вот с журналистами таинственная незнакомка не выходит на контакт, кроме того, она скрывается от всех, так как боится обсуждения и сплетен вокруг своей персоны. Известно лишь, что на момент связи ей было 30 лет.

Эту новость никак не комментировала единственная официальная жена звезды Ксения Бик, потому что после смерти Марьянова старается не общаться с журналистами. Вдова занимается воспитанием дочери Анфисы от первого брака, которую Дмитрий всегда называл своей. Кроме того, по словам знакомых, он считал, что Ксенька (так звал супругу) главная любовь в его жизни.

Недавно появилась информация, что после смерти звезды Ксения сошлась с мужчиной по имени Сергей — он является ее давним приятелем и помогал пережить тяжелую утрату.