Пугачева открыла правду, на кого похож сын Собчак и Виторгана

«После интервью с Шарием,детально обьясняю Платону, что такое Баклажан», - подписала снимок Собчак.

Поклонники были поражены сходством Платона со своим знаменитым дедом — Анатолием Собчаком. Это же сходство отметила и сама примадонна российской эстрады Алла Пугачева. Менее чем за сутки она собрала более 100 тысяч «лайков» и множество комментариев.

«Какой мальчуковый мальчик! Прямо мальчик-мужичок. Давно таких ярко выраженных маленьких мужчин не видала», — написала журналистка и светская львица Божена Рынска.

Сын Ксении Собчак Платон Instagram

«Вылитый дедушка. Царство ему небесное», — написала Алла Пугачева. С ней согласились многие подписчики. Они добавили, что малыш растет невероятно умным и красивым мальчиком.