Пн, 21.10.2019
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  • Пугачева открыла правду, на кого похож сын Собчак и Виторгана

Пугачева открыла правду, на кого похож сын Собчак и Виторгана

Ксения Собчак

ФОТО: Sergei Fadeichev / Sergei Fadeichev/TASS

Примадонна прокомментировала снимок двухлетнего Платона, рассказывает Topnews.

Телеведущая Ксения Собчак на днях опубликовала в Instagram фото своего сына от актера Максима Виторгана во время его игры по изучение пластиковых овощей. В своих два года мальчик растет всесторонне развитым человеком. У него на ежедневной основе походят развивающие занятия, а также английский язык.

«После интервью с Шарием,детально обьясняю Платону, что такое Баклажан», - подписала снимок Собчак.

Поклонники были поражены сходством Платона со своим знаменитым дедом — Анатолием Собчаком. Это же сходство отметила и сама примадонна российской эстрады Алла Пугачева. Менее чем за сутки она собрала более 100 тысяч «лайков» и множество комментариев.

«Какой мальчуковый мальчик! Прямо мальчик-мужичок. Давно таких ярко выраженных маленьких мужчин не видала», — написала журналистка и светская львица Божена Рынска.

Сын Ксении Собчак Платон

Instagram

«Вылитый дедушка. Царство ему небесное», — написала Алла Пугачева. С ней согласились многие подписчики. Они добавили, что малыш растет невероятно умным и красивым мальчиком.

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