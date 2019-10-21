Таро-прогноз на неделю с 21 по 27 октября

«Мир» сулит разрешение трудностей. По этой карте Весы смогут завершить очередное дело или же начать что-то новое и грандиозное. Совет карты — не торопить время, чтобы в спешке не позабыть главного: жизнь существует не только для активной работы, но и для удовольствия.

«Отшельник» говорит об уединении: Весы в выходные смогут посвятить время исключительно себе и своим «хотелкам». Это может быть кратковременное путешествие, посещение развлекательных мероприятий или проведение времени за чтением любимого романа.

Скорпион

«Звезда» сулит Скорпионам благополучное завершение всего, что было ими запланировано на грядущую неделю. По этой карте с понедельника можно не сомневаться в том, что все получится, и смело браться даже за трудоемкие дела.

Аркан «Влюбленные» указывает Скорпионам на выбор, который вряд ли будет простым. Не исключено, что в середине недели придется чем-то пожертвовать, чтобы в будущем получить гораздо больше.

«Солнце» является самым позитивным Арканом, и по этой карте Скорпионов ожидают лишь приятные известия и перемены. Совет карты — наслаждаться жизнью и верить в то, что счастье не за горами.

Стрелец

«Умеренность» указывает Стрельцам на важность обретения внутренней гармонии. Спешка и нервозность не помогут ни в чем, а значит, понедельник стоит посвятить упражнениям, помогающим достичь душевного равновесия.

По карте «Императрица» Стрельцов ожидают приятные перемены, однако они будут происходить постепенно. Совет карты — спокойно заниматься своими обязанностями и не торопить событий, чтобы исключить оплошности, которые отдалят от успеха.

Аркан «Правосудие» указывает на важность соблюдения правил и ответственности не только за поступки, но и за слова. По этому Аркану Стрельцы в конце недели смогут избежать нежелательного развития событий и получить награду за достойное поведение.

Козерог

По карте «Суд» Козерогов ожидает активное начало недели. По этому Аркану удастся отстоять право на личное мнение, наказать обидчиков и поставить точку в спорных делах. Совет карты — действовать решительно и рассчитывать только на свои силы, чтобы не попасть в ловушку, расставленную манипулятором.

Аркан «Смерть» не должен пугать Козерогов. По этой карте происходят важные трансформации, касающиеся не только дел, но и сознания. Совет карты — отпустить прошлое и не зацикливаться на тех делах, которые невозможно ни продолжить, ни исправить.

«Иерофант» указывает на время, когда Козероги смогут найти в себе силы оставить заботы и тревоги, выбрать верное направление и продолжить путь к поставленной цели. По этому Аркану торопиться не имеет смысла, однако и замедляться не стоит, чтобы вовремя успеть все, что было запланировано.

Водолей

По карте «Отшельник» Водолеям предстоит на время замедлиться, оставить дела и посвятить время себе. Аркан указывает на благоприятное время для восстановления жизненной энергии, пересмотра приоритетов и отказа от заведомо невыполнимых дел.

«Император» указывает Водолеям на успех в деловой среде. В соответствии с этим Арканом важно отказаться от гордыни и честно идти к поставленной цели. Соблюдая эти нехитрые правила, Водолеи достигнут значительных перемен к лучшему уже к концу недели.

Аркан «Верховная жрица» говорит об осторожности, которая необходима в делах, связанных с деньгами. Цели обязательно будут достигнуты, однако сейчас Водолеям важно оставить спешку, чтобы не лишиться части накоплений и не стать жертвами мошенников.

Рыбы

По карте «Мир» Рыбы могут рассчитывать на то, что в начале недели они не столкнутся с препятствиями и трудностями. По этому Аркану легко разрешаются конфликты, становится проще выбрать путь, который приведет к успеху.

Аркан «Дьявол» указывает на соблазны, которые весьма усложнят жизнь Рыбам. Совет карты — не сворачивать с намеченного пути и не потакать сиюминутным прихотям, чтобы не остаться на обочине жизни без средств к существованию.