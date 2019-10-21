Таро-прогноз на неделю с 21 по 27 октября

Провести конец октября с пользой и не оступиться помогут расклады карт Таро. В них содержатся полезные рекомендации, благодаря которым знаки Зодиака смогут спланировать дела на неделю и превзойти самих себя.
Провести конец октября плодотворно мечтают многие, поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru составляют точные прогнозы, полагаясь на старшие Арканы колоды «Последствий». Благодаря раскладам представителям Зодиакального круга будет проще ориентироваться в круговерти событий, а также планировать те дела, выполнение которых приведет к безоговорочным успехам. В толковании карт Таро нет ничего сложного: важно лишь доверять внутреннему голосу и сопоставлять советы карт с реальными событиями из жизни. Так будет проще понять предупреждения и предостережения, а также не упустить возможности для воплощения в жизнь смелых желаний.
Овен
Начало недели будет для Овнов ответственным временем. Судя по карте «Влюбленные», им предстоит сделать серьезный выбор, который сильно повлияет на дальнейшую жизнь. Торопиться с ним не стоит, однако и тянуть до последнего не получится. Чаще всего Аркан указывает на ситуацию, когда приходится решать дела личной жизни, и Овнам понадобится сдержанность.
Аркан «Верховная жрица» указывает на то, что Овны смогут найти верное решение, однако после его принятия спешка и суета будут по-прежнему угрозой для счастливого будущего. Совет карты — прислушаться к интуиции и действовать по обстоятельствам, не совершая импульсивных выходок и не слушая мнения со стороны.
Аркан «Смерть» указывает Тельцам на приближающиеся перемены. Для того, чтобы они были благополучными, с понедельника Тельцам важно не отказываться от нового и не стоять на месте. Нужно вовремя прощаться с тем, что больше не приносит пользы и не стоит затраченных сил.
Аркан «Влюбленные» указывает на то, что Тельцам в скором времени предстоит сделать выбор, однако спешить с принятием решения не имеет смысла. Тельцы должны увериться в том, что делают правильный шаг, поэтому им можно посоветоваться с человеком, которому они доверяют всецело.
«Дьявол» говорит об испытаниях. В выходные дни искушения будут поджидать в неожиданных местах, поэтому Тельцам потребуется не только бдительность, но и доверие внутреннему голосу. Благодаря осторожности получится ловко обойти ловушки на пути к личному благополучию.
«Звезда» сулит Близнецам отличное начало недели. По этой карте уже с 21 октября можно смело воплощать в жизнь идеи и не опасаться провала. Совет карты — не бояться препятствий на пути и привлекать желаемое силой мысли.
«Колесо фортуны» указывает на то, что в середине недели Близнецы должны быть готовы к непредсказуемому повороту событий. В связи с этим Близнецам стоит проявить сдержанность и на время оставить начатые дела, чтобы не ошибиться и не зайти в тупик из-за поспешных выводов или действий.
Аркан «Верховная жрица» говорит о том, что выходные дни Близнецам важно провести в спокойной и гармоничной обстановке. По этой карте успех обязательно придет, но не сразу, а значит, торопить события бессмысленно.
Рак
В начале недели Раки получат предупреждение. По карте «Повешенный» не все из запланированных дел Раки смогут воплотить в жизнь, и им придется сделать выбор, отказавшись от части затей. В понедельник лучше вообще не начинать ничего нового, чтобы задуманное не обернулось неудачей.
«Колесо фортуны» указывает на резкие перемены, которые могут касаться любой сферы жизни. По этой карте Ракам в середине недели предстоит действовать решительно, но осмотрительно, полагаясь на обстоятельства.
«Мир» указывает Львам на то, что неделя начнется спокойно, без встряски и нервов. По этому Аркану Львы смогут понять, какое направление выбрать, чтобы достичь успехов, помириться с окружением и найти компромиссные решения, которые избавят от дальнейших конфликтов.
«Колесница» сулит активную середину недели: Львы смогут достичь финала в запланированных делах и обеспечить себе успешное будущее. По этому Аркану получается заложить прочный фундамент и развиваться в выбранном направлении, но для этого Львам нельзя медлить.
Аркан «Правосудие» указывает на торжество справедливости. В конце недели Львы смогут получить как награду, так и порицание — все будет зависеть от поступков в недавнем прошлом. Судьба дает шанс исправить оплошности. Лучше не закрывать глаза на недочеты, чтобы в будущем не наступать на те же грабли.
Дева
Аркан «Сила» указывает Девам на то, что с 21 октября им предстоит стоять на своем и тренировать силу воли. По этой карте не стоит отказываться от своих планов, даже если окружение против. Так будет проще избежать попадания под влияние манипуляторов и завистников.
«Маг» указывает Девам на то, что в конце недели события могут принять неожиданный поворот, поэтому им важно заранее продумать запасной план. Бездействие приведет лишь к убыткам, поэтому если одно дело временно невозможно выполнить, нужно взяться за что-то другое.
Весы
Аркан «Дурак» указывает Весам на то, что в начале недели они могут ошибиться, если будут торопиться. По этой карте важна бдительность, даже если кажется, что все продвигается как по маслу. Весам стоит подмечать малейшие детали, которые помогут увидеть общую картину и избежать неприятностей.
«Мир» сулит разрешение трудностей. По этой карте Весы смогут завершить очередное дело или же начать что-то новое и грандиозное. Совет карты — не торопить время, чтобы в спешке не позабыть главного: жизнь существует не только для активной работы, но и для удовольствия.
«Отшельник» говорит об уединении: Весы в выходные смогут посвятить время исключительно себе и своим «хотелкам». Это может быть кратковременное путешествие, посещение развлекательных мероприятий или проведение времени за чтением любимого романа.
Скорпион
Аркан «Влюбленные» указывает Скорпионам на выбор, который вряд ли будет простым. Не исключено, что в середине недели придется чем-то пожертвовать, чтобы в будущем получить гораздо больше.
«Солнце» является самым позитивным Арканом, и по этой карте Скорпионов ожидают лишь приятные известия и перемены. Совет карты — наслаждаться жизнью и верить в то, что счастье не за горами.
Стрелец
«Умеренность» указывает Стрельцам на важность обретения внутренней гармонии. Спешка и нервозность не помогут ни в чем, а значит, понедельник стоит посвятить упражнениям, помогающим достичь душевного равновесия.
По карте «Императрица» Стрельцов ожидают приятные перемены, однако они будут происходить постепенно. Совет карты — спокойно заниматься своими обязанностями и не торопить событий, чтобы исключить оплошности, которые отдалят от успеха.
Аркан «Правосудие» указывает на важность соблюдения правил и ответственности не только за поступки, но и за слова. По этому Аркану Стрельцы в конце недели смогут избежать нежелательного развития событий и получить награду за достойное поведение.
Козерог
По карте «Суд» Козерогов ожидает активное начало недели. По этому Аркану удастся отстоять право на личное мнение, наказать обидчиков и поставить точку в спорных делах. Совет карты — действовать решительно и рассчитывать только на свои силы, чтобы не попасть в ловушку, расставленную манипулятором.
Аркан «Смерть» не должен пугать Козерогов. По этой карте происходят важные трансформации, касающиеся не только дел, но и сознания. Совет карты — отпустить прошлое и не зацикливаться на тех делах, которые невозможно ни продолжить, ни исправить.
«Иерофант» указывает на время, когда Козероги смогут найти в себе силы оставить заботы и тревоги, выбрать верное направление и продолжить путь к поставленной цели. По этому Аркану торопиться не имеет смысла, однако и замедляться не стоит, чтобы вовремя успеть все, что было запланировано.
Водолей
По карте «Отшельник» Водолеям предстоит на время замедлиться, оставить дела и посвятить время себе. Аркан указывает на благоприятное время для восстановления жизненной энергии, пересмотра приоритетов и отказа от заведомо невыполнимых дел.
«Император» указывает Водолеям на успех в деловой среде. В соответствии с этим Арканом важно отказаться от гордыни и честно идти к поставленной цели. Соблюдая эти нехитрые правила, Водолеи достигнут значительных перемен к лучшему уже к концу недели.
Аркан «Верховная жрица» говорит об осторожности, которая необходима в делах, связанных с деньгами. Цели обязательно будут достигнуты, однако сейчас Водолеям важно оставить спешку, чтобы не лишиться части накоплений и не стать жертвами мошенников.
Рыбы
По карте «Мир» Рыбы могут рассчитывать на то, что в начале недели они не столкнутся с препятствиями и трудностями. По этому Аркану легко разрешаются конфликты, становится проще выбрать путь, который приведет к успеху.
Аркан «Дьявол» указывает на соблазны, которые весьма усложнят жизнь Рыбам. Совет карты — не сворачивать с намеченного пути и не потакать сиюминутным прихотям, чтобы не остаться на обочине жизни без средств к существованию.
Карта «Луна» указывает на страхи и опасения, которые мешают Рыбам жить счастливо. К выходным дням в их жизни появится возможность попрощаться с опасениями, но для этого важно поработать над собой и не потакать надуманной тревоге. В выходные Рыбы смогут заняться восстановлением душевного равновесия и гармонии, чтобы следующая неделя началась с позитивных перемен.