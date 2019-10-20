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  • На это можно смотреть вечно: депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски лепит пельмени

На это можно смотреть вечно: депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски лепит пельмени
Эксклюзив!

20 октября, в Международный день повара, в таллиннском ресторане Kitchen Rõõm группа фанатов пельменей и депутата Рийгикогу Марии Юферевей-Скуратовски собрались на пельменный мастер-класс.

Искусство лепки пельменей не терпит суеты или скуки. Пельмешки хорошо лепить в компании, под шутки, смешные кулинарные истории и под чутким руководством специалистов.

150 штук пельменей всего лишь за полтора часа с нуля (заварное тесто вымешивали тоже сами) приготовили ценители этого блюда во главе с поваром Kitchen Rõõm Артемом Орловым. Артем, кстати, сделал домашние заготовки, чтобы все могли увидеть, сколько вариантов защипки пельменей можно создать!

Какие ассоциации вызывает этот пельмень? Очень похож на пятую точку в стрингах, не правда ли?

ФОТО: Константин Седнев

В итоге все, что слепили, съели. И было вкусно.

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