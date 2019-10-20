На это можно смотреть вечно: депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски лепит пельмени

Искусство лепки пельменей не терпит суеты или скуки. Пельмешки хорошо лепить в компании, под шутки, смешные кулинарные истории и под чутким руководством специалистов.

150 штук пельменей всего лишь за полтора часа с нуля (заварное тесто вымешивали тоже сами) приготовили ценители этого блюда во главе с поваром Kitchen Rõõm Артемом Орловым. Артем, кстати, сделал домашние заготовки, чтобы все могли увидеть, сколько вариантов защипки пельменей можно создать!