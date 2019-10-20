39-летнюю телеведущую и фотомодель Викторию Боню хотят лишить родительских прав. Как призналась сама знаменитость, хейтеры собирают на нее компромат, чтобы затем обратиться в органы опеки и оставить ее дочку без мамы. Бывшая участница «Дома-2» говорит, что для нее агрессивность злопыхателей стала настоящей неожиданностью.

Это люди, которые перешли на следующий уровень. Они хейтят меня, мою маму, оскорбляют мою дочь. Они следят за моим ребенком, приходят в школу. У них мечта — лишить меня родительских прав, чтобы дочка осталась без матери,

— говорит Виктория.

Буквально на днях стало известно, что сейчас недоброжелатели стали готовить новую провокацию. Так, они хотят собрать компромат на дочь Бони, чтобы затем унизить ее перед новыми одноклассниками. Как рассказала сама экс-участница телестройки, об этом ей поведала бдительная фанатка.

«Антики сходят с ума и хотят отправить на электронную почту родителей из класса Анджелины, что ваша дочь общается с парнями в приложении», — написала девушка. По словам Бони, ее наследница действительно зарегистрировалась в одной из социальных сетей, однако в этом нет ничего предосудительного. Гораздо больше Викторию возмущает поведение хейтеров.

Вы можете себе представить, на что готовы пойти люди, чтобы причинить вред мне и моему ребенку?