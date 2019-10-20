Переборщившая с уколами красоты Любовь Успенская сыграла на баяне

Любовь Успенскую упрекнули в злоупотреблении пластикой. 65-летняя артистка подверглась жесткой критике, сообщает Dni.ru.
Певица Любовь Успенская тщательно следит за своей внешностью. Артистка выглядит намного моложе своих лет.
Как говорит сама Успенская, она ни разу не делала пластику. Любовь предпочитает пользоваться услугами косметологов, ведь с помощью инъекций красоты можно добиться потрясающего эффекта: кожные покровы подтянуты, контуры лица четкие и все это без хирургического вмешательства. Между тем поклонники считают, что в стремлении выглядеть свежо певица перестаралась.
Накануне Любовь Успенская опубликовала в личном Instagram видео. Она показала, как играет на баяне. В комментариях к публикации подписчики обратили внимание, насколько сильно изменилась внешность звезды.
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Мой дорогой друг, мой музыкальный продюсер @levsoundpro подарил мне баян❤️ И вернул меня в музыку! Пока я только репетирую, но через пару месяцев обещаю вернуться в строй и показать всем, что я не только певица, а ещё и музыкант и баянистка - ого-го!!🔥 Да Здравствует Тульский баян! ⠀ #успенская #music #musically #musician