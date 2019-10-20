Переборщившая с уколами красоты Любовь Успенская сыграла на баяне

Как говорит сама Успенская, она ни разу не делала пластику. Любовь предпочитает пользоваться услугами косметологов, ведь с помощью инъекций красоты можно добиться потрясающего эффекта: кожные покровы подтянуты, контуры лица четкие и все это без хирургического вмешательства. Между тем поклонники считают, что в стремлении выглядеть свежо певица перестаралась.