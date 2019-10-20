Певицу Ханну заподозрили в беременности

В сентябре прошлого года певица родила дочь. А накануне в Сети появились снимки с концерта, на которых снова заметен округлившийся живот звезды, сообщает Starhit.ru.
Первые несколько недель после рождения первенца Ханна и Павел Курьянов все свободное время уделяли долгожданной дочери, но затем артистка решила прервать декретный отпуск и вновь заняться творчеством. Уже в октябре 2018-го у нее состоялось несколько концертов в московских клубах, а также презентации косметических брендов.
И вот, спустя год, звезду вновь заподозрили в беременности. Об интересном положении говорят не только наряды свободного кроя, которым она отдает предпочтение в последнее время, но и округлившиеся формы. Например, на недавнем выступлении в клубе Icon, черное платье в пол не могло скрыть изменения в фигуре.
Впрочем, нашлись и те подписчики, которые посчитали, что Ханна пока еще до конца не пришла в форму после рождения дочери.
Отметим, что певица и ее супруг старались скрыть интересное положение от любопытных глаз. Задолго до родов они уехали в Америку, где наслаждались друг другом и полностью подготовились к знаменательному событию. Но затем, чтобы пресечь все спекуляции на эту тему, Ханна решила все рассказать.
Как вы уже поняли, я не любительница говорить о своем «положении», показывать голый живот на каждом фото, учить вас как и что нужно делать, рассказывать про анализы, трудности, ощущения и так далее, и уж точно я не мамочка-блогер,
— написала Ханна в Instagram.
Пашу и Ханна женаты три года. После замужества карьера певицы пошла в гору: она выпустила несколько суперхитов, таких как «Омар Хайам», «Потеряла голову» и «Лучше нет». В нескольких интервью артистка признавалась, что хочет поскорее вернуться на сцену и заняться творчеством, так как за время беременности у нее накопилось много нового материала, который она обязательно представит публике в ближайшее время.