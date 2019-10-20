Недавно родившая невеста Тимати переживает из-за фигуры

Избранница артиста готовится к выписке из роддома. Вот-вот Анастасия Решетова и ее малыш, которого назвали Ратмир, поедут домой.

Модель, хоть и погружена в заботы о младенце, не забывает подписчиков своего микроблога. Анастасия постоянно делится с поклонниками новостями. Решетова рассказала, что начала кормить сына грудью, а также надела специальный бандаж, чтобы быстрее вернуться в форму. Судя по всему, новоиспеченная мама переживает за фигуру.

Корсет надела. Кормлю. Вес еще не проверяла,

— написала невеста Тимати в Instagram.

Ранее Анастасия Решетова признавалась, что роды были тяжелыми. «Было нелегко и долго, но в тот самый кульминационный момент, когда его приложили к моей груди, я тут же забыла обо всем на свете и заплакала от великого счастья. Сейчас, когда смотрю на него, даже до конца не могу поверить в то, что небеса благословили нас на такое чудо» — отмечала модель.

К слову, в самый ответственный момент Решетову поддерживал возлюбленный рэпер Тимати и его мама Симона. Анастасия сама позвала свекровь на роды.