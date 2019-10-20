Недавно родившая невеста Тимати переживает из-за фигуры

Возлюбленная рэпера Тимати рассказала о своем самочувствии в Instagram. Модель Анастасия Решетова публикует снимки из перинатального центра, пишет Dni.ru.
Избранница артиста готовится к выписке из роддома. Вот-вот Анастасия Решетова и ее малыш, которого назвали Ратмир, поедут домой.
Модель, хоть и погружена в заботы о младенце, не забывает подписчиков своего микроблога. Анастасия постоянно делится с поклонниками новостями. Решетова рассказала, что начала кормить сына грудью, а также надела специальный бандаж, чтобы быстрее вернуться в форму. Судя по всему, новоиспеченная мама переживает за фигуру.
Корсет надела. Кормлю. Вес еще не проверяла,
— написала невеста Тимати в Instagram.
Ранее Анастасия Решетова признавалась, что роды были тяжелыми. «Было нелегко и долго, но в тот самый кульминационный момент, когда его приложили к моей груди, я тут же забыла обо всем на свете и заплакала от великого счастья. Сейчас, когда смотрю на него, даже до конца не могу поверить в то, что небеса благословили нас на такое чудо» — отмечала модель.
К слову, в самый ответственный момент Решетову поддерживал возлюбленный рэпер Тимати и его мама Симона. Анастасия сама позвала свекровь на роды.
Примечательно, что мать модели ждала хороших новостей дома. Теперь родительница Анастасии Решетовой каждый день навещает дочь и внука в больнице. Кстати, мальчик, по словам Анастасии, похож на своего отца рэпера Тимати.