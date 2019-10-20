Зачем люди мажут зубной пастой гениталии и какие последствия это может иметь

Почему такие методы лечения могут навредить здоровью и даже нанести серьезные травмы написали New York Post.

Почему мужчины мажут зубную пасту на член

На YouTube однажды появился ролик от пользователя, который рассказывал о чудодейственных лечебных свойствах зубной пасты. Некоторые из них набрали по несколько сотен тысяч просмотров, а фейковая информация начала распространяться через социальные сети и слухи.

Он уверял, что с помощью зубной пасты можно остановить преждевременную эякуляцию и избавиться от эректильной дисфункции. Блогер обещал, что если в течение недели головку члена мазать зубной пастой, то мужчина сможет заниматься сексом на 30 минут дольше. Автор видео также считал, что паста – идеальный метод лечения, ведь не вызывает аллергии, является дешевой и женщина никак не заметит.

Фармацевты опровергают эти утверждения, ведь мята и другие химические примеси могут сильно раздражать нежную кожу.

Намазывание зубной пастой обжигает головку члена, что может привести даже к появлению волдырей и шрамов. Урологи утверждают, что использование зубной пасты как лубриканта опасна для женщины и может занести инфекцию во влагалище.

Почему нельзя мазать вагину зубной пастой

Некоторые женщины действительно используют зубную пасту, чтобы попытаться подтянуть свое влагалище.

Этот миф не только бессмысленный, но и вредный. Введение зубной пасты во влагалище или намазывание на вульву не только приводит к ожогам, но и может нарушить естественную микрофлору влагалища. Нарушение микрофлоры влагалища приводит к потенциальным инфекциям, таким как бактериальный вагиноз или молочница. И вообще, все организмы, которые предназначены для защиты влагалища от возможных инфекций рискуют быть уничтоженными. Это грозит не только инфекционными болезнями, но и уменьшением шансов забеременеть.