Джим Керри расстался со своей девушкой

Актеры встречались меньше года. За это время возлюбленные несколько раз вместе выходили в свет. Детали и причины разрыва прессе пока что неизвестны. Керри и Гонзага также не спешат комментировать свое расставание.

Предположительно, Джим Керри и Джинджер Гонзага познакомились на съемках сериала «Умираю со смеху», где актриса сыграла главную роль, а Керри выступил в качестве исполнительного продюсера. Позже актеров снова объединил совместный проект — комедийное телешоу «Шучу». Там они сыграли влюбленную пару. Официально свой роман актеры подтвердили в начале января этого года, когда первый раз вместе появились на церемонии вручения премии «Золотой глобус».