Джим Керри расстался со своей девушкой

Известный киноактер и 35-летняя Джинджер Гонзага на днях объявили о своем расставании, сообщает Kleo.ru.
Актеры встречались меньше года. За это время возлюбленные несколько раз вместе выходили в свет. Детали и причины разрыва прессе пока что неизвестны. Керри и Гонзага также не спешат комментировать свое расставание.
Предположительно, Джим Керри и Джинджер Гонзага познакомились на съемках сериала «Умираю со смеху», где актриса сыграла главную роль, а Керри выступил в качестве исполнительного продюсера. Позже актеров снова объединил совместный проект — комедийное телешоу «Шучу». Там они сыграли влюбленную пару. Официально свой роман актеры подтвердили в начале января этого года, когда первый раз вместе появились на церемонии вручения премии «Золотой глобус».
Также напомним, что киноактер дважды был женат и имеет взрослую дочь от первого брака. Предыдущая возлюбленная Керри Катриона Уайт скончалась от передозировки запрещенными препаратами. Родители девушки подали иск в суд на актера, поскольку считали, что он причастен к смерти их дочери. Ведь они знали, что молодые люди расставалась и снова возобновляли отношения два раза. Но вторая попытка не увенчалась успехом. После самоубийства Катрионы Джим Керри предпочел оставаться в тени и о его личной жизни СМИ ничего не слышали.