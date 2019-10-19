Женщине запретили совершать круизы после опасного селфи

Американская круизная компания Royal Caribbean International сняла женщину с лайнера и навсегда запретила пользоваться своими услугами после опасной для жизни попытки сфотографироваться на перилах, сообщает CNN.

Пассажирка вышла на балкон своей каюты и взобралась на перила. Другой пассажир корабля по имени Питер Блосич случайно заметил ее и сообщил команде Allure of the Seas.

This woman was removed from a cruise ship and banned for life after she climbed onto her room's balcony railing to pose for a dangerous photo shoot https://t.co/nyewFXcBw5 — CNN International (@cnni) 18 October 2019

В комментарии журналистам он рассказал, что не мог знать намерений женщины. «Если бы я промолчал, а она собиралась прыгнуть, это было бы ужасно», — объяснил мужчина.

Команда корабля высадила женщину на берег, когда лайнер пришвартовался в Фалмуте на Ямайке.