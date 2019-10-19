Сб, 19.10.2019
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Женщине запретили совершать круизы после опасного селфи

Круизное судно. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Dalibor Brlek/PantherMedia / Dalibor Brlek

Она грубо нарушила правила безопасности, сообщает Mail.ru.

Американская круизная компания Royal Caribbean International сняла женщину с лайнера и навсегда запретила пользоваться своими услугами после опасной для жизни попытки сфотографироваться на перилах, сообщает CNN.

Пассажирка вышла на балкон своей каюты и взобралась на перила. Другой пассажир корабля по имени Питер Блосич случайно заметил ее и сообщил команде Allure of the Seas.

В комментарии журналистам он рассказал, что не мог знать намерений женщины. «Если бы я промолчал, а она собиралась прыгнуть, это было бы ужасно», — объяснил мужчина.

Команда корабля высадила женщину на берег, когда лайнер пришвартовался в Фалмуте на Ямайке.

На сайте компании размещена детальная инструкция для пассажиров. В ней объясняется, что сидеть, стоять, лежать или взбираться на внутренние или внешние перила и другие защитные ограждения на корабле строго запрещено.

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