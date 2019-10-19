Доктор Комаровский в Таллинне: «Вы приводите им своих детей, которые заражают и убивают бабушек и дедушек»
Уже завтра, 20 октября, в ЦРК состоится теплая встреча одного из самых авторитетных врачей-педиатров Евгения Комаровского и его поклонников в Эстонии! Евгений Олегович посетил студию портала Limon.ee и ответил на вопросы, которые больше всего интересовали наших читателей!
Доктор Комаровский приехал в Таллинн с лекцией «Здоровье ребенка и здравый смысл его родственников», чтобы поднять самые актуальные вопросы, касающиеся здоровья, развития и воспитания детей, основ рационального питания, частых детских болезней.
Как выбрать правильный ингалятор? Необходимо ли детям делать прививку от папилломавируса и гриппа? Нужно ли при малейших признаках простуды переставать водить ребенка в детский сад, а также кто из родителей и в каком возрасте должен говорить с ребенком о сексе?
Ответы на эти вопросы и не только — в нашем эксклюзивном видеоинтервью!