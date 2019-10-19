Врачи потеряли пациентку в томографе

Как рассказала дочь Христовой, ее мать отправилась в больницу и пропала. Та обратилась в полицию, после чего Асенку искали по всему учреждению на протяжении шести часов. В итоге она оказалась в запертом кабинете, где находился томограф. Услышав звук за дверью, пациентка начала кричать, чтобы обратить на себя внимание.

Как выяснилось, ассистент рентгенолога положила женщину в аппарат и, зафиксировав ее, ушла. В настоящее время сотрудница больницы находится в отпуске. Ей грозит штраф и выговор. Руководство клиники считает, что столь длительное пребывание в томографе не сказалось на здоровье Христовой, поскольку тот так и не был включен. Тем не менее, родственники потерпевшей намерены подать в суд.