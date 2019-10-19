Фото: в Москве открылся памятник Дмитрию Хворостовскому. На церемонию прибыла итальянская вдова

Всемирно известный артист скончался от рака мозга 22 ноября 2017 года в Лондоне. Его тело кремировали, а прах, согласно завещанию, разделили на две части. Одну похоронили на его родине, в Красноярске, на территории Сибирского государственного института искусств, который теперь носит имя Хворостовского, а вторую на Новодевичьем кладбище. Там и был открыт памятник, который создал скульптор Владимир Усов. Он же автор надгробия в Красноярске. Для того чтобы памятник увидел свет, родители великого баритона продали квартиру, которую им подарил любимый сын.

16.10.2019 Новодевичье кладбище, Москва. Вдова Флоранс Илли. ФОТО: Sergey Pyatakov/Sputnik

Прилетела на церемонию и вдова - 49-летняя Флоранс Илли-Хворостовская вместе с детьми - Максимом и Ниной. Согласно русской традиции она на кладбище помянула мужа стопкой водки, закусив огурчиком. В этом году супружеская пара отмечала бы 20-летие знакомства.

16.10.2019 Новодевичье кладбище, Москва. Родители Дмитрия Хворостовского. ФОТО: Anton Novoderezhkin/Anton Novoderezhkin/TASS

Они встретились в 1999-м - играли в спектакле, где должны были изображать любовную сцену. И она перетекла в реальную жизнь, хотя Дмитрий на тот момент был женат.

Впрочем, первый брак счастья Хворостовскому не принес. Он был страстно влюблен в артистку кордебалета Светлану Иванову. А она изменяла ему направо и налево, причем не только с мужчинами. Однажды он застал любимую в постели с лучшим другом, тоже танцором. В ярости сломал ему два ребра, а жену серьезно избил - было даже опасение, что она не сможет больше иметь детей.

В Лондоне изменщица все же родила простившему ее супругу двух близняшек Александра и Данилу. Но и это не сделало их жизнь гармоничной. Дмитрий пристрастился к алкоголю, впал в депрессию. Новую жизнь подарила Флоранс.

16.10.2019 Новодевичье кладбище, Москва. Церемонии открытия памятника Дмитрию Хворостовскому. ФОТО: Sergey Pyatakov/Sputnik