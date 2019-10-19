Сб, 19.10.2019
Эстонская группа ЛОТОS после шести лет молчания представила новую песню на российском ТВ! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Cмотри
  • Фото: в Москве открылся памятник Дмитрию Хворостовскому. На церемонию прибыла итальянская вдова

Фото: в Москве открылся памятник Дмитрию Хворостовскому. На церемонию прибыла итальянская вдова

16.10.2019 Новодевичье кладбище, Москва. Церемония открытия памятника Дмитрию Хворостовскому.

ФОТО: Sergey Pyatakov/Sputnik

На Новодевичьем кладбище Москвы открыт памятник оперному певцу Дмитрию Хворостовскому. 16 октября ему могло бы исполниться 57 лет, пишет Eg.ru.

Всемирно известный артист скончался от рака мозга 22 ноября 2017 года в Лондоне. Его тело кремировали, а прах, согласно завещанию, разделили на две части. Одну похоронили на его родине, в Красноярске, на территории Сибирского государственного института искусств, который теперь носит имя Хворостовского, а вторую на  Новодевичьем кладбище. Там и был открыт памятник, который создал скульптор Владимир Усов. Он же автор надгробия в Красноярске. Для того чтобы памятник увидел свет, родители великого баритона продали квартиру, которую им подарил любимый сын.

16.10.2019 Новодевичье кладбище, Москва. Вдова Флоранс Илли.

ФОТО: Sergey Pyatakov/Sputnik

Прилетела на церемонию и вдова - 49-летняя Флоранс Илли-Хворостовская вместе с детьми - Максимом и Ниной. Согласно русской традиции она на кладбище помянула мужа стопкой водки, закусив огурчиком. В этом году супружеская пара отмечала бы 20-летие знакомства.

16.10.2019 Новодевичье кладбище, Москва. Родители Дмитрия Хворостовского.

ФОТО: Anton Novoderezhkin/Anton Novoderezhkin/TASS

Они встретились в 1999-м - играли в спектакле, где должны были изображать любовную сцену. И она перетекла в реальную жизнь, хотя Дмитрий на тот момент был женат.

Впрочем, первый брак счастья Хворостовскому не принес. Он был страстно влюблен в артистку кордебалета Светлану Иванову. А она изменяла ему направо и налево, причем не только с мужчинами. Однажды он застал любимую в постели с лучшим другом, тоже танцором. В ярости сломал ему два ребра, а жену серьезно избил - было даже опасение, что она не сможет больше иметь детей.

В Лондоне изменщица все же родила простившему ее супругу двух близняшек Александра и Данилу. Но и это не сделало их жизнь гармоничной. Дмитрий пристрастился к алкоголю, впал в депрессию. Новую жизнь подарила Флоранс.

16.10.2019 Новодевичье кладбище, Москва. Церемонии открытия памятника Дмитрию Хворостовскому.

ФОТО: Sergey Pyatakov/Sputnik

На церемонии открытия она рассказала, что намерена продолжать благотворительную деятельность. За пять лет семье Хворостовского удалось собрать 823 тысячи евро и облегчить страдания 200 тяжелобольным российским детям.

 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ