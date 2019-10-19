Правда ли, что осенью и зимой нужно обязательно принимать витамин D?

Летом мы думаем, как бы защититься от солнца, а осенью страдаем от его отсутствия. Серые пасмурные дни влияют не только на наше настроение и работоспособность, но и на здоровье. Например, в холодное время года мы недополучаем витамин D, который синтезируется в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей.

Этот факт наводит многих на мысль, что осенью и зимой нужно обязательно принимать витамин D в виде таблеток или ходить в солярий, а реклама эту уверенность подкрепляет. Так ли это на самом деле? Как принимать витамин D и пополнять его запасы, мы узнали у экспертов.

Принимать витамин D можно только по назначению врача

Витамин D — жирорастворимое биологически активное вещество. Его основная роль — обеспечивать всасывание кальция и фтора из пищи в тонком кишечнике.

Клинические исследования доказали, что при нехватке витамина D у детей раннего возраста развивается рахит. А в будущем могут развиться сахарный диабет, ожирение, аутоиммунные, онкологические, сердечно-сосудистые, атопические заболевания, псориаз, а также воспаление кишечника. Чтобы этого избежать, нужно соблюдать суточную норму потребления витамина D:

Детям 6-11 мес — 10 мкг (400 МЕ), детям старше года и взрослым — 15 мкг (600МЕ) вне зависимости от пола.

В основном мы получаем витамин D вместе с солнцем. Он синтезируется в коже под действием ультрафиолетовых лучей диапазона В. И это — самый естественный (и приятный) способ его восполнения.

Как правило, летом даже в наших широтах достаточно солнечного света, чтобы не волноваться о дефиците витамина D. Но зимой солнца становится меньше, поэтому организм нужно поддержать.

Первое, что приходит в голову — создать искусственную среду для синтеза витамина — то есть сходить в солярий. На самом деле солярий не заменяет солнце, а темная кожа снижает проникновение ультрафиолетовых лучей, что в свою очередь, напротив, приведет к снижению выработки витамина D.

Бесконтрольный прием витамина D в таблетках тоже ни к чему хорошему не приведет. Для начала нужно обязательно нужно сдать кровь на наличие его в организме, и пить только в строго определенных дозах, рекомендованных врачом.

Принимая витамин D на глаз, вы рискуете нарушить обмен кальция, который начнет откладываться в органах и тканях. Особенно от этого страдают почки и суставы.

Но есть и хорошие новости. Витамин D можно восполнять с помощью продуктов питания. Им богаты печень трески, все сорта жирной морской рыбы, креветки, красная икра, желток куриного яйца, говяжья печень и цельное молоко. Это и безопасно, и эффективно, так как витамины в продуктах усваиваются гораздо лучше, чем синтетические.

Лучший источник витамина D в холодное время года — продукты питания

Прием витамина D — один из последних трендов, который актуализируется каждую осень и зиму при дефиците солнечного света — ведь кожа вырабатывает витамин D именно при соприкосновении с ультрафиолетовыми лучами.

Но если вы не уверены, что у вас дефицит витамина D, принимать его лекарственные аналоги в профилактических дозах нецелесообразно. Поможет в диагностике обследование крови на активную форму витамина D [25(OH)D], активный D-гормон и 1,25-дигидроксивитамин D [1,25(OH)2D. И, конечно же, консультация специалиста.

Также не рекомендуется попадать под прямые ультрафиолетовые лучи, то есть загорать в солярии, который способен спровоцировать онкологические процессы в организме.