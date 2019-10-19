Фото: Анастасия Квитко показала пышную грудь и аппетитную попку

Анастасия Квитко каждый день не устает напоминать поклонникам, почему они ее так любят. На фото девушка обычно демонстрирует свои самые сильные стороны, максимально их оголяя. Но на свежих снимках она захотела пойти против системы, приодевшись и таким образом только доказывая, что все стороны модели сильные.

В этот раз к уже привычному купальнику добавились чулки и болеро. Все было выполнено в крупную черную сетку, что подчеркивало загорелый тон кожи девушки. Хоть Анастасия и прикрыла больше, чем обычно, прозрачная ткань аутфита все равно не оставила простора для воображения. А естественность образу придавали натуральный макияж и распущенные волосы.

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