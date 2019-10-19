Сестра Бари Алибасова: «Он пострадал от радиации, поэтому такой дурной»

Бутылочку ему подсунули

Наш разговор начался с темы, которая не так давно была в центре обсуждения всех федеральных СМИ. «Крот» и Бари Алибасов стали самыми популярными поисковыми запросами в интернете. Тяжелое якобы отравление продюсера и его стремительная выписка из НИИ им. Склифосовского вызвали у поклонников множество вопросов. Сестра Бари Каримовича с замиранием сердца следила за развитием событий.

«Первые сообщения я услышала по телевизору, – рассказывает Зоя Каримовна. – Ни брат, ни его помощники мне не звонили ни разу, я сама не могу ему дозвониться. Уже давно у нас никакой связи нет. Как услышала, что он выпил «Крот», мне три дня было очень плохо, плакала ночами. Я сама больная вся, с трудом хожу по квартире. Слушайте, как в такой бутылке, в которую заливают соки, оказалась отрава, которой трубы промывают? Я думаю, что эту бутылочку кто-то ему подсунул, чтоб он вместо сока глотнул. У него много врагов появилось после того, как он женился. Внук Лидии Шукшиной ненавидит его, внучка тоже. Создавайте там комиссию, выясните, кто виноват! Я вам свое мнение сказала.»

Жертвы радиации

«Сейчас я часто вспоминаю Борю маленького. Я его из роддома забирала, все время возле него рядом была, как вторая мама. У нас семья хорошая: отец в банке работал 43 года, мать бухгалтером 50 лет проработала, я в торговле 46 лет. И мы, наша семья Алибасовых, рубль не украли у государства. У меня даже велосипеда нет, машины никогда не было. Живу вот в однокомнатной квартире, у меня не было денег на мебель, на полу спала. Правда, Бари помог мне, дал денег, чтоб я себе кухню, шкаф и кровать купила. Но и я ему помогала тоже. Помню, как Бари еще в «Интеграле» был, мы тогда жили в Усть-Каменогорске. Весь «Интеграл»: Политов, Жеребкин, Левкин – я их всех знаю, ездила к ним каждую неделю, привозила продукты. Я в то время работала в торговле, поэтому многие деликатесы им доставала.