Жених сбежал? Анастасия Волочкова впала в депрессию

Известная в прошлом балерина, а ныне светская львица и звезда социальных сетей Анастасия Волочкова сетует на жизнь:

«Многие не могут простить успеха других, счастья, любви, роскоши, достатка, благополучия. Это не прощают»

Еще совсем недавно звезда делилась впечатлениями о своем щедром возлюбленном:

«Что касается любимого, то да, прилетал. И слава Богу, что мы не вместе прилетали обратно. Потому что меня встретил букет белых роз, шампанское, любимый. Эскортом меня встречали на четырех машинах очень крутых».

Однако на всех мероприятиях Волочкова появляется в одиночестве. А из друзей мужского пола на ее странице лишь кот Лаки. Где же таинственный избранник? Ведь Волочкова сияла от счастья, хвасталась подаренными бриллиантами и обещала — свадьба не за горами.

«Да, в этом году будет моя свадьба!», — еще недавно обещала балерина.

Но год уже подходит к концу, а Анастасия до сих пор в статусе невесты. Более того, теперь балерина заговорила совершенно по-другому. Знаменитость намекает, что торжество может не состояться:

«Свадьба с тем человеком, с которым я сейчас, — это просто… Как он говорит: «Настя, с тобой, как на вулкане. Это просто мы оба сошли с ума!»

К тому же балерина признается, что поддалась осенней хандре. Что же стало причиной ее расстройства:

«На самом деле я так не люблю осень, потому что наступают уже холода».

Но Анастасия старается бороться с печальными мыслями, как может. Своими рецептами танцовщица решила поделиться с подписчиками:

«Если вам грустно — позовите каких-то людей, с которыми вам приятно общаться. Которые вас будут любить и радовать. Займитесь любимым делом. Имейте свободу, когда вы сможете просто полениться даже».

Любимые баня и купель спасают балерину в любое время года!

«Единственная радость в том, что купель становится ледянее. Смотрите как я украсила веники листьями кленовыми осенними. Я очень люблю наводить красоту и создавайте себе ее всегда. А я рядом», — говорит звезда.

Неужели балерину беспокоит лишь плохая погода? Может быть, Волочковой не дает покоя несостоявшаяся свадьба? Чтобы отвлечься, балерина решила давать виртуальные мастер-классы. Звезда уже учила подписчиков правильно париться в бане, а теперь рассказывает, как эффективно качать пресс:

«И будет у вас шпагат Волочковой на всю жизнь».

Есть ли еще какая-то причина, из-за которой расстроена балерина? Например, хейтеры, которые регулярно пишут у нее на странице негативные комментарии. Волочкову так задели оскорбления в свой адрес, что она решила выложить на странице в соцсети ссылки на аккаунты обидчиков!

«Это или от безделья или от ущербности, я не знаю, отчего это происходит. А какие креативные они! Они не только из моих фраз, даже из слов они креативят такие истории и небылицы слагают, что мне самой даже становится интересно — неужели это про меня? И давайте быть счастливыми и с чувством юмора вот это все воспринимать, потому что серьезно невозможно, прости, Господи», — отвечает Волочкова ненавистникам.

За последние месяцы звезда заметно похудела. В интервью она не раз признавалась, что сейчас ее рацион довольно скромный. Может, в этом истинная причина плохого настроения артистки.

«Вчера, представляете, съела 4 сырых перепелиных яйца, днем одно сырое куриное домашнее и перед сном второе», — написала Анастасия в своем аккаунте.