Евгений Петросян нищает, а его молодая любовница тратит все деньги на себя

Татьяна Брухунова в последнее время постоянно выставляет в Instagram фотографии брендовых покупок, а журналистам становится известно, в каких шикарных местах Петросян выгуливает свою спутницу.

Dni.ru рассказали, сколько стоят некоторые покупки пассии юмориста. Как оказалось, девушка быстро полюбила роскошь. По оценке фешн-блогера и телеведущей Алины Ян, сумка-шоппер от Dior, купленная Татьяной, стоит не менее 2500 евро, сумочку Prada из соломки — около 1400 евро. А ценник сумки от испанского бренда Loewe — 2700 евро.

Адвокат Петросяна Сергей Жорин назвал ситуацию странной:

Может быть, я помогу Евгению Вагановичу финансово. Ситуация странная. Все, что сейчас Петросян зарабатывает за концерты, попадает на счета, которые заблокированы...

Недавно Петросян отмечал свой день рождения. Как сообщалось, они с Брухуновой ездили в Париж. По подсчетам журналистов, поездка обошлась артисту около 7 тысяч евро.