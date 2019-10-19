Евгений Петросян нищает, а его молодая любовница тратит все деньги на себя

Публика недоумевает. На фоне потока информации о том, что после развода и затянувшейся тяжбы с разделом имущества, когда у Евгения Петросяна кругом долги и не хватает средств на самое необходимое, его молодая подруга шикует, передает Rambler.ru.
Татьяна Брухунова в последнее время постоянно выставляет в Instagram фотографии брендовых покупок, а журналистам становится известно, в каких шикарных местах Петросян выгуливает свою спутницу.
Dni.ru рассказали, сколько стоят некоторые покупки пассии юмориста. Как оказалось, девушка быстро полюбила роскошь. По оценке фешн-блогера и телеведущей Алины Ян, сумка-шоппер от Dior, купленная Татьяной, стоит не менее 2500 евро, сумочку Prada из соломки — около 1400 евро. А ценник сумки от испанского бренда Loewe — 2700 евро.
Адвокат Петросяна Сергей Жорин назвал ситуацию странной:
Может быть, я помогу Евгению Вагановичу финансово. Ситуация странная. Все, что сейчас Петросян зарабатывает за концерты, попадает на счета, которые заблокированы...
Недавно Петросян отмечал свой день рождения. Как сообщалось, они с Брухуновой ездили в Париж. По подсчетам журналистов, поездка обошлась артисту около 7 тысяч евро.
В паблике «Зашибись» выложены фотографии Брухуновой в формате до и после с подписью «Бабло побеждает зло».