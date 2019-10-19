На Дану Борисову составили протокол

В отпуск она отправилась вместе с мамой, дочкой и маленькой собачкой по кличке Мишель.

В своем Instagram Дана подробно отвечала на вопросы подписчиков, какие требования ей пришлось выполнить, чтобы перевозить животное в самолете. В частности, только собачий билет обошелся в 110 евро.

Песик во время перелета все время хотел выбраться из переноски, а хозяйка засовывала его обратно. Эта ситуация послужила поводом для конфликта между Борисовой и представителями экипажа воздушного судна. На телеведущую составлен протокол об административном правонарушении, чем она крайне возмущена.