Сб, 19.10.2019
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Неслыханный случай в эстонской политике: советник министра унизил Эвелин Сепп, она просит о помощи

Эвелин Сепп, Якко Вяли, Пеэтер Эрнитс

ФОТО: Madis Sinivee/Erik Prozes/Erik Tikan

Эстонский политический ландшафт в последнее время стал чересчур пестрым. Министр внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго (EKRE) сообщила вчера, что ее новым советником станет бывший центрист Якко Вяли. Менее чем за сутки политику удалось унизить Эвелин Сепп (также бывшая центристка) и разозлить Пеэтера Эрнитса (EKRE).

В жизни бывшего телеведущего Tallinna TV Якко Вяли было много скверных историй, в том числе езда за рулем в состоянии алкогольного опьянения и условное наказание. «Долго думал, но так и не вспомнил более глупого кадрового решения какого-либо министра», — выразил свое мнение беспартийный Раймонд Кальюлайд.

Вяли вступил в словесную перепалку с бывшим однопартийцем Эвелин Сепп, которая прокомментировала запись депутата пеэтера Эрнитса в Facebook: «Якко Вяли делает карьеру и у него есть что сказать Пеэтеру. Ждем с нетерпением.» Сепп имела в виду прошлогодний скандал, когда Эрнитс утверждал, что Вяли пытался купить место в избирательном списке Центристской партии за 4000 евро.

Вяли не оставил комментарий Эвелин Сепп без ответа:

Эвелин, тебе придется огорчиться. Тебя больше никто не хочет трахать, брать в рот не хочешь, а с Пеэтором мы решим все сами.

Якко Вяли отвечает на комментарий Эвелин Сепп.

ФОТО: Kuvatõmmis Facebookist

Видимо решить между собой у них не получилось, так как ночью Эрнитс удалил комментарии и извинился перед Эвелин Сепп.

К утру субботы появились и извинения вяли.

Якко Вяли просит у Эвелин Сепп прощения.

ФОТО: Kuvatõmmis Facebookist

Эвелин Сепп была в полнейшем шоке от произошедшего и написала в Facebook, что не чувствует себя защищенной и нуждается в помощи.

В Twitter высказался также бывший президент Тоомас Хендрик Ильвес:

«Думал, что правительство уже достигло дна. Ошибался. Нет слов...»

В субботу в 11:07 Кинго сообщила в Facebook, что вяли не станет ее новым советником.

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