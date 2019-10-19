Неслыханный случай в эстонской политике: советник министра унизил Эвелин Сепп, она просит о помощи

В жизни бывшего телеведущего Tallinna TV Якко Вяли было много скверных историй, в том числе езда за рулем в состоянии алкогольного опьянения и условное наказание. «Долго думал, но так и не вспомнил более глупого кадрового решения какого-либо министра», — выразил свое мнение беспартийный Раймонд Кальюлайд.

Вяли вступил в словесную перепалку с бывшим однопартийцем Эвелин Сепп, которая прокомментировала запись депутата пеэтера Эрнитса в Facebook: «Якко Вяли делает карьеру и у него есть что сказать Пеэтеру. Ждем с нетерпением.» Сепп имела в виду прошлогодний скандал, когда Эрнитс утверждал, что Вяли пытался купить место в избирательном списке Центристской партии за 4000 евро.

Вяли не оставил комментарий Эвелин Сепп без ответа:

Эвелин, тебе придется огорчиться. Тебя больше никто не хочет трахать, брать в рот не хочешь, а с Пеэтором мы решим все сами.

Якко Вяли отвечает на комментарий Эвелин Сепп. ФОТО: Kuvatõmmis Facebookist

Видимо решить между собой у них не получилось, так как ночью Эрнитс удалил комментарии и извинился перед Эвелин Сепп.

К утру субботы появились и извинения вяли.

Якко Вяли просит у Эвелин Сепп прощения. ФОТО: Kuvatõmmis Facebookist

Эвелин Сепп была в полнейшем шоке от произошедшего и написала в Facebook, что не чувствует себя защищенной и нуждается в помощи.

В Twitter высказался также бывший президент Тоомас Хендрик Ильвес:

«Думал, что правительство уже достигло дна. Ошибался. Нет слов...»

Arvasin et valitsuse labasuse põhi on käes. Eksisin. Mul pole sõnu. — toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) 19 October 2019