Город, в котором вам суждено жить, на основании вашего знака Зодиака

Астрологи сравнили гороскоп человека с гороскопом местоположения города или страны, интерпретируя планетарные взаимодействия и обнаружили, какой город подходит вам, в зависимости от вашего знака Зодиака:

Овен (21 марта — 19 апреля): Нью-Йорк

Ваша карьерная целеустремленность идеальна для процветания в Нью-Йорке! Деньги будут стекаться в ваш карман из необычных источников. Ваше здоровье будет крепким и нерушимым в этом регионе, несмотря на отсутствие прозрачного неба. Общение — важный элемент в ваших партнерских отношениях и любых романтических связях. Энергичная, ориентированная на действия атмосфера Нью-Йорка как нельзя лучше подойдет энергичному Овну.

Телец (20 апреля — 20 мая): Сидней

Вы будете в центре внимания в Сиднее и развивались бы в профессиональном плане. Финансовые дела улучшатся, а с ними стабильность и общее благополучие. Телец любит быть среди природы, и жизнь в Австралии повысит его жизненную энергию. Отношения будут складываться идеально, вы можете встретить партнера со значительной разницей в возрасте.

Близнецы (21 мая — 20 июня): Сан-Франциско

Близнецы — великие коммуникаторы. Поэтому неудивительно, что их привлечет Силиконовая долина — центр высокотехнологичной промышленности и стартапов. Если вы — компьютерный гений или звезда социальных сетей, ваша карьера может достичь заоблачных высот в Сан-Франциско! Если же вы ищете любовь, физическое притяжение в этом городе усилится в десятки раз. Даже если вы остановитесь среди улицы, вы можете столкнуться с любовью всей вашей жизни.

Рак (21 июня — 22 июля): Венеция

Рак — водный знак, и Венеция, иначе известная как Город Воды, — идеальное место жительства для вас. Вы ощутите себя как дома, как только попадете сюда. Люди, с которыми вы будете контактировать в этом романтическом городе, вскружат вам голову. Соединение Луны с Марсом даст вам дополнительный импульс в стремлении достичь поставленных целей. Если переезд в Венецию невозможен, мини-отпуск здесь перезарядит ваши батареи.

Лев (23 июля — 22 августа): Париж

Льву голубых кровей здесь окажут королевские почести, чего он жаждет больше всего! Солнце управляет как Парижем, так и Львом, поэтому жизнь в Городе Огней откроет для него наилучшие перспективы. Любое призвание или новая работа будут успешными благодаря сильной позиции Солнца в вашем гороскопе. Отношения могут принять нетрадиционный поворот, поскольку вас увлекают необычные личности.

Дева (23 августа — 22 сентября): Токио

Дева – перфекционист, что заставляет ее постоянно совершенствоваться. Ваше изысканное чувство стиля — то, что идеально сочетается с необычной жизнью Токио. Японская культура строится на обычаях и этикете, перекликаясь с вашим характером. Здесь вы можете добиться всего, чего захотите — любые ваши умения будут оценены по заслугам. Связь Марса с Юпитером гарантирует успех, вызванный новыми выгодными связями.

Весы (23 сентября — 22 октября): Лондон