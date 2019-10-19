Финская журналистка рассказала об особой атмосфере в российском поезде

Журналистка Йенни Йесканен в статье для финской газеты Helsingin Sanomat рассказала о впечатлениях от путешествия на поезде из Санкт-Петербурга до Мурманска, отметив царящую в плацкартном вагоне атмосферу, передает Ria.ru.
В первую очередь ее удивил внешний вид попутчиков.
Россияне, которые обычно заботятся о том, как они одеты, ждут проверки билетов в пестрых тапочках и симпатичных домашних костюмах, чего обычно не увидишь на улицах Санкт-Петербурга,
— написала Йесканен.
Плацкартный вагон напомнил ей хостел, поскольку женщины и мужчины едут вместе. При этом она отметила, что попутчики ведут себя тихо и даже пассажиры с детьми не позволяют им бегать по коридору.
Сначала я переживала, что в одном вагоне со мной может оказаться шумная компания любителей выпить, но вместе со мной ехали семьи с детьми, семейные пары и женщины, которые путешествовали в одиночку,
— призналась она.
Автор статьи также подчеркнула, что перед поездкой россияне запасаются едой:
Семейная пара Ольга и Сергей Тареевы, которые возвращаются из Санкт-Петербурга домой в Апатиты, достают на завтрак из сумки-холодильника целый круг колбасы, хлеб, помидоры, сливочный сыр, сушки, мармелад и быстрорастворимый кофе.
Она выразила мнение, что из-за климатической ситуации в мире туристам следует выбирать направления, доступные для путешествий на поезде, напомнив, что в России очень много таких мест.
Российская сеть железных дорог — одна из самых протяженных в мире.
Журналистку поразила красота мелькающей за окном природы: «Уже один только пейзаж успокаивает человека, живущего в большом городе. Чем дальше мы едем, тем интереснее становятся пейзажи. На сопки можно смотреть бесконечно!»
Йесканен отметила, что сутки в поезде прошли на удивление легко и она успела прочесть 300 страниц романа и послушать музыку. После прибытия в Мурманск попутчик журналистики решил проводить ее до отеля, который находится совсем недалеко от станции.