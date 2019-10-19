Финская журналистка рассказала об особой атмосфере в российском поезде

В первую очередь ее удивил внешний вид попутчиков.

Россияне, которые обычно заботятся о том, как они одеты, ждут проверки билетов в пестрых тапочках и симпатичных домашних костюмах, чего обычно не увидишь на улицах Санкт-Петербурга,

— написала Йесканен.

Плацкартный вагон напомнил ей хостел, поскольку женщины и мужчины едут вместе. При этом она отметила, что попутчики ведут себя тихо и даже пассажиры с детьми не позволяют им бегать по коридору.

Сначала я переживала, что в одном вагоне со мной может оказаться шумная компания любителей выпить, но вместе со мной ехали семьи с детьми, семейные пары и женщины, которые путешествовали в одиночку,

— призналась она.

Автор статьи также подчеркнула, что перед поездкой россияне запасаются едой:

Семейная пара Ольга и Сергей Тареевы, которые возвращаются из Санкт-Петербурга домой в Апатиты, достают на завтрак из сумки-холодильника целый круг колбасы, хлеб, помидоры, сливочный сыр, сушки, мармелад и быстрорастворимый кофе.

Она выразила мнение, что из-за климатической ситуации в мире туристам следует выбирать направления, доступные для путешествий на поезде, напомнив, что в России очень много таких мест.

Российская сеть железных дорог — одна из самых протяженных в мире.

Журналистку поразила красота мелькающей за окном природы: «Уже один только пейзаж успокаивает человека, живущего в большом городе. Чем дальше мы едем, тем интереснее становятся пейзажи. На сопки можно смотреть бесконечно!»