Фанат не удержал Леди Гагу на руках и упал с ней со сцены

На этот раз во время ее шоу в Лас-Вегасе. В определенный момент выступления исполнительница пригласила на сцену одного из фанатов и неожиданно запрыгнула на него. От неожиданности парень растерялся, поскольку не ожидал, что его любимая исполнительница не просто позовет на сцену, но и станет танцевать с ним грязные танцы.