Фанат не удержал Леди Гагу на руках и упал с ней со сцены
Инцидент произошел во время шоу в Лас-Вегасе.
С американской певицей Леди Гагой, которая недавно навеселе упала перед машиной, снова произошел неприятный инцидент.
На этот раз во время ее шоу в Лас-Вегасе. В определенный момент выступления исполнительница пригласила на сцену одного из фанатов и неожиданно запрыгнула на него. От неожиданности парень растерялся, поскольку не ожидал, что его любимая исполнительница не просто позовет на сцену, но и станет танцевать с ним грязные танцы.
В итоге, поклонник не удержал равновесие и вместе с Леди Гагой упал на зрителей в зале. Артистка, к счастью, не ушиблась и уже через несколько минут продолжила петь. Судьба же ее ошарашенного поклонника пока остается неизвестной.