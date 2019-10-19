Сб, 19.10.2019
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  • Фанат не удержал Леди Гагу на руках и упал с ней со сцены

Фанат не удержал Леди Гагу на руках и упал с ней со сцены
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Lady Gaga

ФОТО: Presley Ann/AFP

Инцидент произошел во время шоу в Лас-Вегасе. 

С американской певицей Леди Гагой, которая недавно навеселе упала перед машиной, снова произошел неприятный инцидент.

На этот раз во время ее шоу в Лас-Вегасе. В определенный момент выступления исполнительница пригласила на сцену одного из фанатов и неожиданно запрыгнула на него. От неожиданности парень растерялся, поскольку не ожидал, что его любимая исполнительница не просто позовет на сцену, но и станет танцевать с ним грязные танцы.

В итоге, поклонник не удержал равновесие и вместе с Леди Гагой упал на зрителей в зале. Артистка, к счастью, не ушиблась и уже через несколько минут продолжила петь. Судьба же ее ошарашенного поклонника пока остается неизвестной. 

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