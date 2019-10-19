Внезапно поседевшая Алсу смутила поклонников новым фото

«Мне кажется или корни седые?», «Может мода такая?» – написали поклонники в комментариях.

Однако были и те, кто тут же вступился за певицу: «Публичная личность — тоже человек! Она никому ничего не должна. С вашей стороны это просто бестактность».

«Захочет — покрасит. За своими корнями лучше следите!» — парировала одна из участниц обсуждения.

Но все же большая часть подписчиков одарили Алсу комплиментами: «Самая милая и стильная», «Нельзя быть такой идеальной», «Как хорошее вино — с возрастом становишься только краше».

Напомним, весной этого года вокруг Алсу и ее дочери Микеллы Абрамовой разгорелся большой скандал. Причиной стала фальшивая победа Микеллы в финале шестого сезона шоу «Голос. Дети». По итогам зрительского голосования девочка набрала 56,5% голосов.