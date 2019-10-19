Внезапно поседевшая Алсу смутила поклонников новым фото

Певица Алсу смутила поклонников новым фото в Instagram. На снимке она предстала в джинсах, кокетливо полурастегнутой рубашке, естественным макияжем, но с резко поседевшей головой.
«Мне кажется или корни седые?», «Может мода такая?» – написали поклонники в комментариях.
Однако были и те, кто тут же вступился за певицу: «Публичная личность — тоже человек! Она никому ничего не должна. С вашей стороны это просто бестактность».
«Захочет — покрасит. За своими корнями лучше следите!» — парировала одна из участниц обсуждения.
Но все же большая часть подписчиков одарили Алсу комплиментами: «Самая милая и стильная», «Нельзя быть такой идеальной», «Как хорошее вино — с возрастом становишься только краше».
Напомним, весной этого года вокруг Алсу и ее дочери Микеллы Абрамовой разгорелся большой скандал. Причиной стала фальшивая победа Микеллы в финале шестого сезона шоу «Голос. Дети». По итогам зрительского голосования девочка набрала 56,5% голосов.
После этого в социальных сетях поднялась настоящая волна возмущения. Юзеры назвали итоги конкурса «проплаченными». Результаты конкурса возмутили и многих деятелей российского шоу-бизнеса. В конце концов руководство Первого канала аннулировало результаты голосования и выпустило в эфир спецвыпуск шоу, на котором все участники финала шестого сезона шоу получили награды.