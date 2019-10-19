«Мамина копия»: Юлия Меньшова порадовала поклонников морщинами на лице

Поиски работы (и денег!) привели меня на телевидение. Я стала работать редактором, и моя заработная плата, наконец, стала существенно отличаться от ничтожной актерской. Я не знала тогда, что еще вернусь к своей профессии спустя годы. И уж тем более не представляла себе, что через некоторое время стану телеведущей,