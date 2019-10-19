Сб, 19.10.2019
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Перестаралась с пластикой: у Мелани Гриффит пополз рот

Melanie Griffith

ФОТО: Brett Cove/ZUMAPRESS.com

62-летняя Мелани Гриффит, похоже, перестаралась с пластикой лица.

Многие звезды, боясь потерять прежнюю привлекательность с возрастом, обращаются к услугам пластических хирургов. Впрочем, результаты порой выглядят ужасающе. Перестаралась с пластикой, похоже, и Мелани Гриффит. На днях артистка появилась на благотворительном вечере Global Gift Gala и немало напугала поклонников своим видом.

ФОТО: Brett Cove/ZUMAPRESS.com

Так, на некоторых фото отчетливо видно, что рот звезды "перекосился" и пополз вбок. И хотя на лице звезды практически нет морщинок, в сети пишут — лучше стареть с достоинством, чем так увлекаться операциями. А как вам внешний вид звезды? 

ФОТО: Brett Cove/ZUMAPRESS.com

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