Перестаралась с пластикой: у Мелани Гриффит пополз рот

Многие звезды, боясь потерять прежнюю привлекательность с возрастом, обращаются к услугам пластических хирургов. Впрочем, результаты порой выглядят ужасающе. Перестаралась с пластикой, похоже, и Мелани Гриффит. На днях артистка появилась на благотворительном вечере Global Gift Gala и немало напугала поклонников своим видом.

Так, на некоторых фото отчетливо видно, что рот звезды "перекосился" и пополз вбок. И хотя на лице звезды практически нет морщинок, в сети пишут — лучше стареть с достоинством, чем так увлекаться операциями. А как вам внешний вид звезды?