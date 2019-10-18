Стефанию Маликову высмеяли за несуразно длинные ноги

Девушка выглядела бы стильно и эффектно, если бы ее ноги в кадре не казались столь несуразно длинными.

Подписчики не могли не обратить внимания на то, что наследница музыканта неожиданно превратилась в длинноногую красотку, хоть по факту ее рост составляет всего 168 сантиметров. Многие решили, что Стефания переусердствовала с фильтрами, делая фото, отчего стала выглядеть комично.

«Ну как я могу не написать под этими шедеврами, что это Дядя Стёпа. Рост, на вид, 190 тут))»; «Это что за клоун? Что с ногой?!»; «Зачем так себя вытягивать непропорционально? Головка на фоне вытянутости, как у инопланетянина. Слишком увлекаетесь фш», — принялись зубоскалить фолловеры.