Стефанию Маликову высмеяли за несуразно длинные ноги

Дочь Дмитрия Маликова вновь дала публике повод для критики и нелестных шуток. 19-летняя Стефания опубликовала в инстаграме фото в модных черных брюках с высокой талией, белой блузке, косухе и массивных ботинках, пишет Экспресс газета.
Девушка выглядела бы стильно и эффектно, если бы ее ноги в кадре не казались столь несуразно длинными.
Подписчики не могли не обратить внимания на то, что наследница музыканта неожиданно превратилась в длинноногую красотку, хоть по факту ее рост составляет всего 168 сантиметров. Многие решили, что Стефания переусердствовала с фильтрами, делая фото, отчего стала выглядеть комично.
«Ну как я могу не написать под этими шедеврами, что это Дядя Стёпа. Рост, на вид, 190 тут))»; «Это что за клоун? Что с ногой?!»; «Зачем так себя вытягивать непропорционально? Головка на фоне вытянутости, как у инопланетянина. Слишком увлекаетесь фш», — принялись зубоскалить фолловеры.
Стефания, в свою очередь, поспешила оправдаться. Отметив, что ее просто сфотографировали снизу, отсюда и эффект длинных ног.