Поседевшая Алсу удивила народ своим видом

На снимке звезда предстала в белой рубашке и светлых джинсах с высокой посадкой. Нюдовый макияж подчеркнул ее естественную красоту. Волосы с заметной сединой у корней знаменитость оставила распущенными.

Поклонники заметили это и указали звезде на необычную деталь, но она на комментарии отвечать не стала. Некоторые были шокированы тем, что певица не закрашивает корни.

"Мне кажется или корни седые?", "Может, мода такая?" – отметили фолловеры. Поклонники тут же вступились за Алсу: "Захочет – покрасит. За своими корнями лучше следите!"

Большинство комментариев оказались лестными. "Красивая", "Яркая красавица наша!", "Вы прекрасны", "Самая милая и стильная", "Нельзя быть такой идеальной", – не поскупились на комплименты пользователи соцсети.

Отметим, что певица Алсу всегда поражала коллег и поклонников элегантностью, сдержанностью и утонченными манерами. Чувства стиля ей не занимать. Даже на сцене она даже не позволяет себе выглядеть вульгарно или слишком броско.