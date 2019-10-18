Пт, 18.10.2019
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  • Ребята из группы «Русский размер» сделали шокирующее признание перед концертом в Таллинне

Ребята из группы «Русский размер» сделали шокирующее признание перед концертом в Таллинне
Эксклюзив Limon.ee!

Группа «Русский размер» сегодня вечером выступает в Park Lounge Hilton. Ожидается, что ребята зажгут так, как никто другой! Песни до рассвета нам обеспечены! 

Концерт группы «Русский Размер» в Park Lounge Hilton - это грандиозная русская вечеринка со сладким чувством ностальгии в самом стильном месте города. Море роскоши и гламура, самая красивая и изысканная публика и, разумеется, любимые хиты! 

Limon.ee сделал интервью с группой до концерта и узнал много интересного! А также один секрет, который может вас шокировать. 

Смотрите наше эксклюзивное ВИДЕО!

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