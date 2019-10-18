Ребята из группы «Русский размер» сделали шокирующее признание перед концертом в Таллинне

Концерт группы «Русский Размер» в Park Lounge Hilton - это грандиозная русская вечеринка со сладким чувством ностальгии в самом стильном месте города. Море роскоши и гламура, самая красивая и изысканная публика и, разумеется, любимые хиты!

Limon.ee сделал интервью с группой до концерта и узнал много интересного! А также один секрет, который может вас шокировать.