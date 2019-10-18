Немыслимое происходит в Эльва: старик лезет целоваться к маленьким девочкам!

После такого сообщения Саара группа Elva в Facebook всполошилась, словно пчелиный улей: появлялось все больше и больше комментариев о подозрительном человеке в Анникору. Айвару Саару предложили написать заявление в полицию, что он и сделал. Местные школьные власти тоже были поставлены в известность о странном и недопустимом поведении престарелого незнакомца.

Портал Elu24 направил вопросы в полицию и поговорил Лийной Тамм, директором школы Konguta. Директор ответила, что не слышала о том, чтобы кто-то видел подозрительного мужчину возле школы, только на местной автостанции. Она написала заявление в полицию и службу защиты детей, указав, что некто показывает детям порнографические фильмы, а один раз этот же человек дал несовершеннолетнему мальчику сигарету. Она отметила, что если посторонние люди реагируют на происходящее, мужчина раздражается и становится агрессивным.

Тамм также попросила школьников, которые сталкивались с этим отвратительным мужчиной, написать объяснительные, а также попросила правоохранительные органы обеспечить безопасность в Анникору. Она добавила, что маленьким детям, которые сталкивались с этим мужчиной, стыдно об этом говорить, поэтому узнать у них особо ничего не удается.

Районный полицейский Тийт Трейал сказал Elu24, что он пока ничего не знает об этих вопиющих инцидентах, и посоветовал обратиться в Lõuna-префектуру.

Если вы чувствуете, что вашему ребенку грозит опасность, обязательно свяжитесь с полицией или муниципальными властями. Номера полиции: 110, информацию можно получить по телефону 612 3000.