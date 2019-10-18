Исполнительница главной роли в сериале «Физрук» станет участницей «Холостяка»

С начала выхода сериала на ТНТ прошло уже пять лет, и сейчас в девушке трудно узнать того стеснительного подростка в главной роли.

У Полины почти 800 тысяч подписчиков, она заметно похудела и сейчас ведёт блог, где поёт каверы на знаменитые песни и рассказывает про свое питание, а также делится фото со съёмок.