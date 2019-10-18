Пт, 18.10.2019
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Исполнительница главной роли в сериале «Физрук» станет участницей «Холостяка»

Полина Гренц

ФОТО: Instagram

Как мы уже говорили, в новом сезоне реалити-шоу «Холостяк» главный герой будет немедийным, однако среди девушек будут популярные и не очень инстазвёзды. Как удалось выяснить Super, попытаться завоевать сердце доктора Антона Криворотова попробует звезда «Физрука» с Дмитрием Нагиевым Полина Гренц.

С начала выхода сериала на ТНТ прошло уже пять лет, и сейчас в девушке трудно узнать того стеснительного подростка в главной роли.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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У Полины почти 800 тысяч подписчиков, она заметно похудела и сейчас ведёт блог, где поёт каверы на знаменитые песни и рассказывает про свое питание, а также делится фото со съёмок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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К слову, девушка уже стала частью коалиции «холостячек» под патронажем Даши Клюкиной и её менеджера Дуси Бубель. Видимо, теперь Полине Гренц предстоит навсегда избавиться от имиджа вечной школьницы и открыть для себя чудесный мир люксовых брендов, вернувшись в эфир ТНТ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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