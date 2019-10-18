Фото из больницы, где спасают Заворотнюк, попали в Сеть

В центре предусмотрено несколько видов палат - от более скромных до элитных. По слухам, Заворотнюк выбрала люксовую палату, хотя эта информация не имеет официального подтверждения. Согласно информации, опубликованной на официальном центре, один из филиалов клиники находится в подмосковном Жуковском.

Судя по представленным фотографиям, больница имеет в своем распоряжении тренажеры, массажные столы и бассейны. Работа центра осуществляется круглосуточно, а реабилитация онкобольных в нем проходит после завершения основного лечения, или между курсами лучевой и химиотерапии.

На этом фоне семья звезды сериала «Моя прекрасная няня» провели коллективную молитвы для поддержки Заворотнюк.

«Предлагаю всем желающим провести завтра, 18 октября, молитву по соглашению с 06.00 до 07.00 утра по московскому времени. Добрая мысль, молитва, пожелание здоровья Насти приблизит ее к выздоровлению. 5, 10 или 15 минут молитвенного потока каждого из нас в адрес Насти окажутся той действенной помощью, в которой она нуждается», - написала одна из пользовательниц в группе поддержки артистки.

Идея понравилась родным Заворотнюк. «Когда сотни и тысячи людей, независимо от их местоположения, молятся о чем-то одном, сила такой просьбы многократно возрастает. Получается очень мощный энергетический посыл, который точно будет услышан», - написали представители семьи «прекрасной няни».