Фото из больницы, где спасают Заворотнюк, попали в Сеть

В Интернете опубликовали фотографии из Европейского медицинского центра, расположенного на Рублевке в Москве, пишет Topnews.
В последнее время об этом медицинском учреждении часто пишут в российских СМИ из-за того, что там, по некоторым данным, проходит реабилитацию тяжелобольная актриса Анастасия Заворотнюк.
В центре предусмотрено несколько видов палат - от более скромных до элитных. По слухам, Заворотнюк выбрала люксовую палату, хотя эта информация не имеет официального подтверждения. Согласно информации, опубликованной на официальном центре, один из филиалов клиники находится в подмосковном Жуковском.
На этом фоне семья звезды сериала «Моя прекрасная няня» провели коллективную молитвы для поддержки Заворотнюк.
«Предлагаю всем желающим провести завтра, 18 октября, молитву по соглашению с 06.00 до 07.00 утра по московскому времени. Добрая мысль, молитва, пожелание здоровья Насти приблизит ее к выздоровлению. 5, 10 или 15 минут молитвенного потока каждого из нас в адрес Насти окажутся той действенной помощью, в которой она нуждается», - написала одна из пользовательниц в группе поддержки артистки.
Идея понравилась родным Заворотнюк. «Когда сотни и тысячи людей, независимо от их местоположения, молятся о чем-то одном, сила такой просьбы многократно возрастает. Получается очень мощный энергетический посыл, который точно будет услышан», - написали представители семьи «прекрасной няни».